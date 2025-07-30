Насколько тяжело водить машину с ручным управлением? Вы удивитесь!

Александр Грищенко показал возможности кроссовера Москвич 3 с ручным управлением

Автомобили бывают разными, но среди них есть настоящие надежные помощники, такие как Москвич 3 с ручным управлением. Эта машина помогает людям с ограниченными возможностями свободно передвигаться по городу и за ним.

Насколько быстро можно освоить ручное управление? Рассказывают и показывают ведущая Юлианна Разуваева и Александр Грищенко, менеджер по продукту и потребительским свойствам АО «МАЗ «Москвич».

По уровню комфорта и потребительских свойств Москвич 3 с ручным управлением нисколько не отличается от обычной версии. Дополнительный рычаг дублирует нажатия на педали газа и тормоза и, что касается трудности управления – это лишь дело привычки.

Интересной особенностью является наличие традиционных педалей, что позволяет управлять автомобилем другим членам семьи владельца.

Очень важно то, что данный автомобиль является заводской модификацией, поэтому никаких дополнительных регистрационных действий производить не нужно – просто поставить на учет и ездить.





Модификация была протестирована совместно с фондом «Защитники Отечества» и одобрена людьми с ограничениями по здоровью, для которых она предназначена.

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