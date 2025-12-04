ЛУКОЙЛ выпускает масла нового стандарта API SQ

Весной 2025 года вступил в силу новый международный стандарт моторных масел API SQ, который устанавливает более высокую планку качества для смазочных материалов.

Флагманский продукт LUKOIL GENESIS ARMORTECH 5W-40 и моторное масло для китайских автомобилей LUKOIL GENESIS ARMORTECH CN 5W-40 среди первых прошли испытания по наиболее актуальному стандарту.





Зачем понадобился новый мировой стандарт

Появлению API SQ способствовали два главных фактора. Во-первых, ужесточение экологических норм требует от автопроизводителей снижения расхода топлива. При этом моторное масло должно обеспечивать надёжную защиту двигателя от износа, образования отложений и опасного эффекта преждевременного воспламенения топливовоздушной смеси (LSPI), который может привести к серьёзным повреждениям силового агрегата.

Во-вторых, современные автомобили оснащаются системами очистки выхлопных газов с фильтрами твёрдых частиц (GPF) и сажевыми фильтрами (DPF). Масла нового стандарта разработаны так, чтобы продлевать срок службы этих дорогостоящих компонентов, снижая содержание веществ, которые могут засорять фильтры.

Дальше производительность двигателей только продолжит расти, а расход топлива — сокращаться. Так что требования к моторным маслам будут постоянно повышаться: устойчивость к окислению, защита от износа и совместимость с современными материалами уплотнителей — это критически важные характеристики продуктов.

Что нового в стандарте API SQ

По сравнению с предшественником API SP новый стандарт устанавливает более строгие критерии оценки моторного масла. Топливная экономичность улучшена значительно: суммарный показатель вырос на 4,9-16,1% для разных вязкостей, а для масел после 125 часов работы прирост составил от 7,7% до 20%. Это означает реальную экономию топлива для автовладельцев.

Испытания на защиту от преждевременного воспламенения теперь проводятся на состаренном масле после 72 часов работы, а не на свежем продукте. Такой подход позволяет точнее оценить характеристики в условиях, максимально приближенных к реальной эксплуатации.

Прокачиваемость масла при экстремально низких температурах улучшена на 33% — двигатель получит надёжную защиту даже в суровые морозы. Защита от высокотемпературных отложений на поршнях усилена на 9,5%, а износ цепи газораспределительного механизма снижен на 5,9%.

Особое внимание уделено защите фильтров твёрдых частиц бензиновых двигателей: введён строгий лимит содержания сульфатной золы — не более 0,9%. Кроме того, расширен список совместимых эластомеров — добавлены четыре новых типа уплотнительных материалов, включая акриловые и фторкаучуки.

Почему это важно для наших автовладельцев

Автопарк России быстро меняется последние годы: растёт доля автомобилей из Китая, ввозится всё больше современных турбированных бензиновых моторов. Эти двигатели гораздо чувствительнее к качеству масла, чем агрегаты прошлых поколений. Для них критичны чистота поршневой группы, защита цепи ГРМ, стойкость к LSPI и способность масла сохранять характеристики после длительного старения.

Результаты испытаний LUKOIL GENESIS

Результаты стендовых испытаний показали, что высокотехнологичные синтетические моторные масла ЛУКОЙЛ отвечают требованиям нового стандарта API SQ, а по некоторым показателям и превышают их. ​

Произведенные по новому стандарту масла LUKOIL GENESIS продемонстрировали стойкость к окислению и стабильность вязкостных свойств, сокращение преждевременного воспламенения топливовоздушной смеси LSPI после 72 часов состаривания масла в двигателе на 84%, снижение отложений более чем на 20%, снижение износа подшипника на 56%, защиту цепи ГРМ от износа более чем на 60%.

Выбирая моторное масло с сертификацией API SQ, владелец инвестирует в долговечность двигателя, снижение расхода топлива и экологичность своего автомобиля. А продукция ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH позволяет российским водителям быть уверенными в качественной защите двигателя в соответствии с мировыми стандартами.

Кстати!

Реклама | ООО «ЛЛК-Интернешнл», ИНН 7702583250 | erid F7NfYUJCUneTTxd75sNf