На день из Москвы — едем в Коломну на JETOUR T1

Решили совместить тест-драйв кроссовера с путешествием. И вот что получилось

Марка JETOUR позиционирует свои кроссоверы как комфортные и практичные автомобили для путешествий. Мы собрались в поездку в подмосковную Коломну. Город интересен и прошлым, и настоящим. А километров до него достаточно, чтобы оценить качества кроссовера JETOUR T1.

Привлекательность и удобство

Стильный интерьер оказался еще и практичным. Придется потратить немало времени, чтобы пересчитать все отделения и площадки для размещения поклажи. Между передними сиденьями расположился вместительный бокс – рука в него уходит по локоть. Для переднего пассажира сделали удобную ручку, за которой еще есть площадка для смартфона.

Передняя панель не только красива, но и практична.

Под ручкой для переднего пассажира есть удобная площадка.

Для мобильных устройств на центральном тоннеле предусмотрены две площадки, одна из которых снабжена беспроводной зарядкой.

Под центральным тоннелем находится площадка, куда можно положить даже небольшую сумку.

Эргономика водителя получилась удачной. Сиденье хорошо распределяет нагрузку, к органам управления тоже претензий нет. Классические круглые приборы на виртуальной приборной панели читаются хорошо. Вопросы есть только к рулю угловатой формы. Если кроссовер способен ездить вне твердых дорог, «баранка» должна быть круглой.

Классические приборы на виртуальной приборной панели хорошо читаются.

JETOUR T1 удобен и для пассажиров на втором ряду. В спинках передних сидений много карманов. На центральном тоннеле есть зарядки, в том числе и быстрые. Не хватает разве что розетки на 220 В для подзарядки ноутбука.

В спинках передних сидений помимо обычных отделений выделены дополнительные карманы для смартфонов.

Непривычно отсутствие центрального тоннеля. И что любопытно – это не сказалось на геометрической проходимости. По центру автомобиля в любой точке под днищем больше 20 см.

На втором ряду много места. Наличие панорамной крыши не сказалось на высоте салона.

Стабильность и мягкость

Двухлитровый турбомотор выдает 245 л.с. и работает вместе с 8-ступенчатым автоматом собственной разработки. Тяги хватает на всем диапазоне скоростей. Нет проблем и с обгонами при выезде на встречную полосу.

Автомат вовремя меняет передачи. В нормальном режиме есть небольшие запаздывания. Но в «спорте» они пропадают. Тонким ценителям ездовых качеств предлагают отдельно настроить усилие на руле. Кстати, наиболее естественное оно в нормальном режиме.

На средних стойках помимо ручек сверху есть выемки – чтобы маленьким пассажирам удобнее было забираться в машину.

Расход топлива укладывается в 11 литров на 100 км в смешанном режиме. На трассе JETOUR T1 потребляет чуть меньше 8 л/100 км. Официально допускается использование 92-го бензина. Можно сэкономить и безбоязненно заправляться на незнакомых заправках где-то вдалеке от цивилизации. Правда, на таких для подстраховки лучше заливать более высокооктановый бензин. А в путешествиях в южные стороны (тем более на горных перевалах, где нагрузки на двигатель больше) лучше заливать АИ-95.

Для второго ряда предусмотрены дефлекторы, разъемы для зарядки и обогрев сидений.

Помимо двухзонного климат-контроля есть полный набор обогревов.

На автостраде Т1 очень стабилен и не требует подруливания. Подвеска отлично справляется с неровностями любого калибра. Даже когда попадаются участки, где асфальт сошел вместе со снегом и образовались ямы размером с половину колеса. Ходовая часть обладает достаточным запасом прочности.

На трассе JETOUR T1 чувствует себя прекрасно. Он стабилен при движении по прямой, радует плавностью хода и тишиной в салоне.

На извилистой дороге есть крены, но они не критичны. Баланс настройки шасси смещен в сторону комфорта. Управляемость и поведение надежное, как у многих кроссоверов этого класса. По настройкам чем-то напоминает Land Rover или Volvo.

Главный недостаток вскрылся на грязной дороге. Боковину кузова и боковые стекла быстро заливает водой и жидкой грязью. Срыв потока образуется в районе треугольников зеркал. Стоит сделать их чуть выше. Тогда вода с дороги или от щеток стеклоочистителей будет течь выше и не забрызгает район боковых зеркал.

Слева от вещевого ящика выдвижной крючок для небольшой сумки.

Что посмотреть в Коломне?

Коломна почти ровесница Москвы. Первое упоминание как о городе относится к 1177 году. Коломна была основана в период с 1140 по 1160 годы. За столь долгий период в истории города случилось немало. Много в нем и памятников архитектуры.

Главный из них – Коломенский кремль, построенный в 1525-1531 годах. Большая часть его строений сохранилась в первозданном виде. Например, Коломенская башня, которая больше известна как Маринкина. Здесь в 1614 году была заключена Марина Мнишек.

Одной из главных причин постройки каменного кремля в XVI веке был разгром Коломны крымским ханом Мехмедом I Гиреем в 1521 году.

Недалеко от Маринкиной башни перед Михайловскими воротами установлен памятник Дмитрию Донскому.

Исторический центр интересен другой застройкой. Так что стоит прогуляться по старым улицам – Арбатской или Москворецкой. Если вы путешествуете с детьми, устройте гастрономический тур. В городе есть музеи пастилы и калача. Можно не только посмотреть, но и попробовать «объекты культурного наследия».

Если хочется увидеть типичный купеческо-промышленный город времен Российской империи – добро пожаловать в Коломну.

***

Время в пути от Москвы до Коломны пролетело незаметно. JETOUR T1 оказался удобным и комфортным автомобилем как для водителя, так и для пассажиров. Сто с небольшим километров мы преодолели меньше чем за два часа. Поэтому уже задумываем более длительное путешествие, в том числе по плохим дорогам. Уж больно хочется проверить все возможности JETOUR T1.