На день из Москвы — едем в Коломну на JETOUR T1
Марка JETOUR позиционирует свои кроссоверы как комфортные и практичные автомобили для путешествий. Мы собрались в поездку в подмосковную Коломну. Город интересен и прошлым, и настоящим. А километров до него достаточно, чтобы оценить качества кроссовера JETOUR T1.
Привлекательность и удобство
Стильный интерьер оказался еще и практичным. Придется потратить немало времени, чтобы пересчитать все отделения и площадки для размещения поклажи. Между передними сиденьями расположился вместительный бокс – рука в него уходит по локоть. Для переднего пассажира сделали удобную ручку, за которой еще есть площадка для смартфона.
Для мобильных устройств на центральном тоннеле предусмотрены две площадки, одна из которых снабжена беспроводной зарядкой.
Эргономика водителя получилась удачной. Сиденье хорошо распределяет нагрузку, к органам управления тоже претензий нет. Классические круглые приборы на виртуальной приборной панели читаются хорошо. Вопросы есть только к рулю угловатой формы. Если кроссовер способен ездить вне твердых дорог, «баранка» должна быть круглой.
JETOUR T1 удобен и для пассажиров на втором ряду. В спинках передних сидений много карманов. На центральном тоннеле есть зарядки, в том числе и быстрые. Не хватает разве что розетки на 220 В для подзарядки ноутбука.
Непривычно отсутствие центрального тоннеля. И что любопытно – это не сказалось на геометрической проходимости. По центру автомобиля в любой точке под днищем больше 20 см.
Стабильность и мягкость
Двухлитровый турбомотор выдает 245 л.с. и работает вместе с 8-ступенчатым автоматом собственной разработки. Тяги хватает на всем диапазоне скоростей. Нет проблем и с обгонами при выезде на встречную полосу.
Автомат вовремя меняет передачи. В нормальном режиме есть небольшие запаздывания. Но в «спорте» они пропадают. Тонким ценителям ездовых качеств предлагают отдельно настроить усилие на руле. Кстати, наиболее естественное оно в нормальном режиме.
Расход топлива укладывается в 11 литров на 100 км в смешанном режиме. На трассе JETOUR T1 потребляет чуть меньше 8 л/100 км. Официально допускается использование 92-го бензина. Можно сэкономить и безбоязненно заправляться на незнакомых заправках где-то вдалеке от цивилизации. Правда, на таких для подстраховки лучше заливать более высокооктановый бензин. А в путешествиях в южные стороны (тем более на горных перевалах, где нагрузки на двигатель больше) лучше заливать АИ-95.
На автостраде Т1 очень стабилен и не требует подруливания. Подвеска отлично справляется с неровностями любого калибра. Даже когда попадаются участки, где асфальт сошел вместе со снегом и образовались ямы размером с половину колеса. Ходовая часть обладает достаточным запасом прочности.
На извилистой дороге есть крены, но они не критичны. Баланс настройки шасси смещен в сторону комфорта. Управляемость и поведение надежное, как у многих кроссоверов этого класса. По настройкам чем-то напоминает Land Rover или Volvo.
Главный недостаток вскрылся на грязной дороге. Боковину кузова и боковые стекла быстро заливает водой и жидкой грязью. Срыв потока образуется в районе треугольников зеркал. Стоит сделать их чуть выше. Тогда вода с дороги или от щеток стеклоочистителей будет течь выше и не забрызгает район боковых зеркал.
Что посмотреть в Коломне?
Коломна почти ровесница Москвы. Первое упоминание как о городе относится к 1177 году. Коломна была основана в период с 1140 по 1160 годы. За столь долгий период в истории города случилось немало. Много в нем и памятников архитектуры.
Главный из них – Коломенский кремль, построенный в 1525-1531 годах. Большая часть его строений сохранилась в первозданном виде. Например, Коломенская башня, которая больше известна как Маринкина. Здесь в 1614 году была заключена Марина Мнишек.
Исторический центр интересен другой застройкой. Так что стоит прогуляться по старым улицам – Арбатской или Москворецкой. Если вы путешествуете с детьми, устройте гастрономический тур. В городе есть музеи пастилы и калача. Можно не только посмотреть, но и попробовать «объекты культурного наследия».
***
Время в пути от Москвы до Коломны пролетело незаметно. JETOUR T1 оказался удобным и комфортным автомобилем как для водителя, так и для пассажиров. Сто с небольшим километров мы преодолели меньше чем за два часа. Поэтому уже задумываем более длительное путешествие, в том числе по плохим дорогам. Уж больно хочется проверить все возможности JETOUR T1.
