Нет ничего более постоянного, чем временное: данный мост подтвердил это правило

«За рулем» рассказал историю Коломенского моста через канал Грибоедова

Коломенский мост Петербурга ведет родословную с 1907 года – в ту пору он был деревянным.

Мост возводили как сугубо временную переправу через Екатерининский канал (ныне – канал Грибоедова), однако «временщик» продержался аж до 60‑х годов, дождавшись знаковой переделки.

В результате он стал первым в стране (и одним из первых в мире) сварным алюминиевым мостом. Одно время ходила страшилка о том, что алюминиевую конструкцию распилят на лом чуть ли не сразу после установки, но Коломенский мост не растащили даже в лихие девяностые.

Коломенский мост

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, где находится первый в России цельносварной мост?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

Об уникальной технологии строительства Мызинского моста рассказано здесь.