На чем приготовить еду на природе: рейтинг «За рулем»

Названы плюсы и минусы походных плиток и примусов: дровяных, газовых, бензиновых

В этом году 40% россиян собираются делать загородные вылазки чаще, чем в прошлом. При этом две трети из них особенно ценят свободу перемещения и гибкость маршрутов – заботиться о пропитании им придется самостоятельно.

То же относится и ко многим дачникам. А еще есть рыболовы, охотники… Всем им необходимы устройства для приготовления пищи.

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Какими бывают походные плитки?

Плитки различаются прежде всего по виду используемого топлива. Самое древнее – древесина. Затем начали использовать газообразное и жидкое топливо.

Для совсем экстремальных видов туризма эффективнее оказался сухой спирт. Хотя на самом деле это сухое горючее к спиртам не относится – оно состоит из уротропина, спрессованного с небольшим количеством парафина.

Баллоны с байонетным и резьбовым креплением. Вмещают 230 и 110 граммов газа соответственно. Примерная цена – 250 и 370 рублей.

Топливо нужно подавать в зону горения. В варианте со щепочками и веточками, а также с сухим спиртом это делает владелец нагревательного прибора. Газообразное топливо – сжиженный пропан-бутан или почти чистый пропан – подается под давлением из баллона.

Переходник для заправки байонетных баллонов от бытового газового баллона. Накидная гайка имеет левую резьбу, а переходник к байонетному креплению – запорный вентиль. При заправке надо повернуть большой баллон вентилем вниз под 45 °, чтобы шла жидкая фаза, но не лезла грязь. Заправлять надо по весу: не более 220–230 г. Ориентировочная цена – 350 рублей.

А вот жидкое топливо само в горелку не потечет. Поэтому в «топливном баке» сначала нужно поднять давление с помощью встроенного насосика. Далее топливо должно пройти сквозь испаритель, чтобы образовать пары. Жидкое топливо горит плохо и дымно – смешивание горючего и окислителя (кислорода воздуха) не оптимально.

Что проверяли?

Мы проверили удобство приведения приборов в рабочее положение, включая заправку топливом. Оценили надежность удержания посуды на конфорке, быстроту розжига и устойчивость горения.

Ветрозащитный экран обеспечивает возможность работы и сокращает время готовки. Ориентировочная цена – 400 рублей.

Ветроустойчивость испытывали при одинаковой силе ветра, созданного бытовым феном, расположенным на расстоянии 500 мм от центра горелки и работающим без подогрева воздуха.

Пламени газовой плитки AZK-38008 практически не видно.

Количество выделяемой теплоты определили косвенным путем, замеряя время, необходимое для доведения до кипения одинакового количества воды.

На газовой плитке кружка из блестящей нержавейки осталась чистой. Китайский примус LSO‑619 трудится как положено – небольшой огонек быстро прогревает испаритель, и начинается ровное горение.

После работы оценили закопченность нагревательного прибора, а также удобство его транспортировки.

Мини-пожар учинил нам подтекающий Дастан – справиться с огнем помогло негорючее автоодеяло, оказавшееся в багажнике.

Паяльная лампа и Шмель

Паяльная лампа, изобретенная в 1881 году, стала неизменным спутником советских автотуристов с середины прошлого века.

Принцип работы прост: бензин под давлением подается в испарительную камеру. На выходе из форсунки испаренное топливо смешивается с воздухом и горит мощной струей. Для приготовления пищи нужна была конфорка – например, труба с отверстием, выходящим в дно нагреваемого сосуда (на фото).

В 1969 году появился первый примус Шмель, работавший на тех же принципах, но удобнее и компактнее. Горение сопровождается характерным гудением, за что устройство и получило свое название. С его помощью одному из авторов удавалось кипятить чайник прямо на ходу быстроходной глиссирующей мотолодки.

Схема удержания посуды на конфорке: размеры А и Б – наиболее важные с точки зрения опрокидывания большой посуды и возможности размещения маленькой. А – расстояние от линии, соединяющей края ножек до центра тяжести емкости. Б – минимальный диаметр кружки, которая не провалится прямо на горелку.

Учвстники испытаний «За рулем»

Для экспертизы мы приобрели девять изделий по цене от 650 до 8400 рублей.

Результаты наших исследований относятся только к приобретенным образцам.

AZK-38008 Горелка газовая туристическая с котелком 1,5 л

А - 61 мм, Б - 94 мм

Примерная цена 5000 ₽

В рабочее положение приводится легко. Плитка весьма компактна и размещается в сложенном состоянии внутри собственного котелка. КПД высокий – пламя проходит между двойными стенками. Ветрозащита хорошая. Однако хранение горелки внутри котелка со временем приведет к царапинам на антипригарном покрытии. Розжиг – мгновенный. Может работать с цанговыми и резьбовыми газовыми баллонами. Для малогабаритной посуды не подходит. Литр воды закипел примерно через 85 секунд.

В целом – рекомендуем. Booster BRS-8 Многотопливная

А– 46 мм, Б– 70 мм

Примерная цена 7000 ₽

Устройство может работать на газе, бензине, керосине и дизтопливе. Состоит из горелки, шланга с регулятором подачи рабочего тела и емкости для жидкого горючего с насосом для повышения давления. При использовании баллона с газом (только с резьбовым соединением) приворачиваем его к шлангу со стороны регулятора подачи. В соединении шланга с горелкой нет уплотнительного кольца, что приводит к просачиванию жидких топлив. Пьезорозжиг не предусмотрен. Универсальность полезна, но вряд ли реально востребована. При использовании газа литр воды закипел через 170 секунд.

Рекомендуем любителям оригинальных решений. Kovar K-202 Портативная плита плоского типа

А– 80 мм, Б– 60 мм

Примерная цена 450 ₽

Очень компактное устройство содержит несколько слабых и опасных решений. Газовый баллон располагается слишком близко к горелке. При попытке установить широкую сковороду неизбежен перегрев баллона, да и до регулировочной ручки при этом не дотянуться. Крепление баллона слабое, из тонкого металла. Пьезорозжиг есть и работает. Устойчивость крупной посуды определяется маленькими и хилыми ножками, которыми устройство опирается на землю. Литр воды закипел через 130 секунд.

Цена очень приятная, но это не оправдание.

Tamirat Печь-щепочница походная

А– 90 мм, Б– 50 мм

Примерная цена 1500 ₽

Печь готова потреблять любое «подножное» топливо – сосновые шишки, прутья, ветки и так далее. Впрочем, от спиртовых таблеток и древесных брикетов тоже не откажется. Топливный отсек приподнят над землей, отверстия обеспечивают циркуляцию воздуха. Изготовитель заявляет, что литровый котелок воды закипит за 2–3 минуты, однако реальная мощность зависит от качества топлива: сырые веточки могут и закапризничать. Нам удалось довести литр воды до кипения за 150 секунд. Печь собирается и разбирается за пару минут. Ломаться в ней нечему: изготовлена из жаропрочной стали толщиной 1,8 мм. Правда, для пеших походов такая щепочница слишком тяжелая. Но мы-то – автотуристы!

Понравилось! Дастан тип 1 Примус туристский бензиновый

А– 50 мм, Б– 70 мм

Примерная цена 8400 ₽

Примус является копией Шмеля былых времен. Заправка производится через отверстие, оставшееся от вывернутого насоса. Давление в баке перекачать невозможно – предусмотрен предохранительный клапан. Перед началом работы нужно налить немного бензина в нижнюю чашку. Время непрерывного горения при полной заправке – до 5 ч. Наш экземпляр сразу закапризничал: при закрытом положении рукоятки бензин продолжал подтекать. Это спровоцировало мини-пожар с черным дымом. Предусмотрен ветрозащитный кожух, но от сильного ветра он не спасает. Устройство после использования оказалось в копоти и саже, да еще и с запахом бензина: хранить в дороге будет не очень удобно. Вспоминается, что Шмель можно было приобрести в алюминиевом стакане с крышкой.

Рекомендовать не можем. Следопыт мини PF-SSP-01 Плита-кейс для сухого горючего

А– 27 мм, Б– 45 мм

Примерная цена 650 ₽

Маленькая раскладная коробочка из оцинкованной стали после обгорания быстро теряет вид. Конфорка крайне неудобная – плохо размещать как большую посуду, так и маленькую. Ветрозащита недостаточная. Огонь от сухого спирта слабый: брать такую плитку есть смысл только если вы очень ограничены по весу груза. Но к автомобилистам это не относится.

Не понравилось.

LSO-619 Примус бензиновый

А– 70 мм, Б– 70 мм

Примерная цена 5200 ₽

Аналог Шмеля: требует накачки давления и прогрева. Во время прогрева коптит не так сильно за счет специальной испаряющей шайбы в чашке для розжига, но она быстро выйдет из строя, стоит однажды залить ее чем-то погрязнее воды. В комплекте есть универсальный ключ, позволяющий разобрать примус на части. Стойкость к ветру невысокая: требуется защитный экран. Упаковки для удобства хранения и переноски нет. Устройство в копоти и саже, с бензиновым душком хранить в дороге будет неудобно. С литром воды справилось за 150 секунд.

В целом – на «четверку». PYB-DKS 1001 Портативная кассетная плита

А– 64 мм, Б– 81 мм

Примерная цена 2400 ₽

Газовое устройство складывается в красивый компактный пенал, но при этом байонетный баллон необходимо каждый раз вставлять заново. Это не очень удобно и к тому же приводит к небольшой утечке газа. Есть встроенный пьезорозжиг, который работает надежно. Стойкость к ветру невысокая: нужен защитный экран. Для кипячения литра воды потребовались 130 секунд.

В целом – рекомендуем. Восток Стиль DF-806B Плита газовая портативная

А– 132 мм, Б– 106 мм

Примерная цена 1600 ₽

Может работать от газового баллона, который размещается внутри плиты. Подсоединение баллона происходит с помощью рычага, а полностью отсоединяется он после окончания работы и поворота рукоятки мощности в нулевое положение. Предусмотрена работа от большого газового баллона, который подключается шлангом. Есть пьезоэлемент для розжига. ­Размеры конфорки значительны: с узенькой кастрюлькой будут затруднения. Рабочая поверхность плиты изготовлена из стали, покрытой огнеупорной эмалью. Плитка удобно размещается в пластиковом кейсе. Литр воды закипел через 160 секунд.

Рекомендуем.

Выбор автомобилиста

Плита-щепочница нуждается в «подножном топливе», которого в нужный момент может не оказаться поблизости. При этом она, скорее всего, быстро заржавеет.

«Печки» на сухом спирте – отличный выбор для тех, кто рассчитывает разве что на пару кружек чая в палатке.

Газовые плитки очень удобны, но в дальнее путешествие придется тащить с собой много баллончиков – до нескольких десятков.

Поэтому оптимальный выбор для автомобилиста, по нашему мнению, – это устройства, потребляющие бензин. В автомобиле он всегда есть, да и пополнить его запасы несложно.

Ранее «За рулем» испытал держатели для смартфона.

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