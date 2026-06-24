Внедорожник, который умеет плавать: скоро в России

В Китае представлен Jetour G700 – гибридный рамник мощностью 904 силы

Если бы я лично не был на мероприятии, решил бы, что это творчество нейросети.

Но видел своими глазами, как Jetour G700 плыл по бескрайней водной глади и добрался до суши. Правда, обидно, что нельзя было присутствовать в салоне и проверить, проникает ли вода внутрь – двери и уплотнения не производят впечатления герметичных судовых люков.

Едет словно плывет

Интересно, понадобятся ли права на катер? А грузовая категория? В снаряженном виде G700 весит больше трех тонн, и с какой полной массой его сертифицируют для России – пока вопрос.

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Большой массе – большая мощность. Среди китайских производителей давно началась гонка вооружений: 500, 600, 700 сил, кто больше? У Джетура их 900!

С полным баком и заряженной батареей Jetour G700 способен проехать больше 1000 км.

Не обошлось без вездесущего электричества: G700 – это параллельно-последовательный гибрид. Турбомотор 2.0 внутреннего сгорания в 210 л. с. не только приводит генератор, но и будучи установлен продольно, может быть связан с передними колесами. Задние вращаются только электричеством. Суммарно два электромотора выдают почти 700 сил, а общая пиковая отдача достигает 904 л. с.

Двухлитровый турбомотор SQRH4J20 не только заряжает батарею, но и крутит передние колеса.

Сумасшедшая мощность не кажется избыточной – характер у G700 мягкий и покладистый. Что не мешает набирать 100 км/ч быстрее пяти секунд.

Интересно, что на G700 стоит зарядный разъем формата CCS Combo 2, а не привычного для китайцев GB/T.

Учитывая весовую категорию, удивительно, как G700 держится за траекторию в поворотах, не забывая снабжать меня обратной связью. Подобная коммуникация свойственна далеко не всем рамникам – и не только из Поднебесной.

Вездеход

Энергоемкость пневмоподвески – запредельная. Я специально не стал сбрасывать ход перед искусственными препятствиями китайского полигона, и все колдобины остались где-то там, под 30‑сантиметровым клиренсом. Тогда я совсем потерял берега и на этом же участке жестко оттормозился в пол. Послышалось недовольное хлюпанье огромных шин, но удара не последовало, лишь небольшая качка.

Информацию на панели приборов под лобовым стеклом можно выводить на свой вкус. Такое обилие физических клавиш непривычно для новой китайской модели.

Передняя панель монолитна, будто кожей обтянули бетонный блок.

На этом фоне уверенный проезд по эстакаде и большому поперечному уклону уже не удивили. Аналоги вроде Танков в подобных ситуациях тоже не пасуют. В арсенале Джетура есть внедорожный круиз-контроль и возможность принудительно блокировать межколесные дифференциалы – но не межосевой, ведь передняя и задняя оси механически не связаны.

Раздельные задние сиденья вряд ли достанутся российским машинам.

Не терпится проверить G700 на нашем бездорожье. А еще поплавать… Впрочем, откуда в характеристиках взялась максимальная глубина преодолеваемого брода – 970 мм? Оказывается, плавучестью обладает только спецверсия Ark Edition с герметизированным кузовом и ходовым винтом с электрическим приводом.

Конкуренты

Схожий гибридный рамник есть у фирмы BYD – FangChengBao Leopard 8. Пятиметровый трехтонный внедорожник с гидропневматической подвеской имеет пиковую мощность 748 л. с. Официально к нам его не поставляют, но серый импорт работает. Новый Leopard стоит 8–9 млн рублей.

Гигант Zeekr 9X построен на платформе с поперечным расположением двигателя и по сути является кроссовером. Мощность энергоустановки – 898 л. с. Цены варьируются от 10 до 13 млн рублей, топовая версия Ultra с электромагнитной подвеской обойдется в 15 млн.

FangChengBao Leopard 8 Zeekr 9X

Когда и почем?

В Россию G700 приедет, и процесс сертификации уже запущен. Точно известно, что к нам не повезут трехрядные шестиместные машины: их полную массу никак не вписать в 3500 кг. Чтобы владельцам не пришлось открывать категорию С, как это происходит у желающих ездить на Zeekr 9X, будут исключительно пятиместные Джетуры.

В пятиместной конфигурации багажник ­вмещает почти кубометр груза. В багажнике есть розетка на 220 В. Пока что в китайском формате.

Еще один открытый вопрос – цена. В Китае G700 стоит 4–5 млн рублей, но ясно, что у нас эту цифру придется умножить на два. Минимум.

Интересно, будут ли вписаны в ОТТС перископ и гребной винт?

Полное ощущение несокрушимости и вседозволенности Страшно предполагать, сколько будет стоить в России

Jetour G700

Разгон 0–100 км/ч, с 4,6

4,6 Макс. скорость, км/ч 180

180 Длина/ширина/высота/база, мм 5198/2050/1956/2870

5198/2050/1956/2870 Дорожный просвет, мм 230–320

230–320 Объем багажника, л 966‑2195

966‑2195 Снаряженная/полная масса, кг 3063/3705

3063/3705 Бензиновый двигатель Р4, 16 клапанов, 1997 см³, 211 л. с., 340 Н·м

Р4, 16 клапанов, 1997 см³, 211 л. с., 340 Н·м Электрические двигатели общая пиковая мощность – 751 л. с.

общая пиковая мощность – 751 л. с. Емкость батареи, кВт·ч 34,1

34,1 Топливо/запас топлива, л АИ‑92/100

АИ‑92/100 Расход топлива при минимальном заряде батареи, смешанный цикл, л/100 км от 7,9