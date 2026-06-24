Внедорожник, который умеет плавать: скоро в России
Если бы я лично не был на мероприятии, решил бы, что это творчество нейросети.
Но видел своими глазами, как Jetour G700 плыл по бескрайней водной глади и добрался до суши. Правда, обидно, что нельзя было присутствовать в салоне и проверить, проникает ли вода внутрь – двери и уплотнения не производят впечатления герметичных судовых люков.
Едет словно плывет
Интересно, понадобятся ли права на катер? А грузовая категория? В снаряженном виде G700 весит больше трех тонн, и с какой полной массой его сертифицируют для России – пока вопрос.
Большой массе – большая мощность. Среди китайских производителей давно началась гонка вооружений: 500, 600, 700 сил, кто больше? У Джетура их 900!
Не обошлось без вездесущего электричества: G700 – это параллельно-последовательный гибрид. Турбомотор 2.0 внутреннего сгорания в 210 л. с. не только приводит генератор, но и будучи установлен продольно, может быть связан с передними колесами. Задние вращаются только электричеством. Суммарно два электромотора выдают почти 700 сил, а общая пиковая отдача достигает 904 л. с.
Сумасшедшая мощность не кажется избыточной – характер у G700 мягкий и покладистый. Что не мешает набирать 100 км/ч быстрее пяти секунд.
Учитывая весовую категорию, удивительно, как G700 держится за траекторию в поворотах, не забывая снабжать меня обратной связью. Подобная коммуникация свойственна далеко не всем рамникам – и не только из Поднебесной.
Вездеход
Энергоемкость пневмоподвески – запредельная. Я специально не стал сбрасывать ход перед искусственными препятствиями китайского полигона, и все колдобины остались где-то там, под 30‑сантиметровым клиренсом. Тогда я совсем потерял берега и на этом же участке жестко оттормозился в пол. Послышалось недовольное хлюпанье огромных шин, но удара не последовало, лишь небольшая качка.
На этом фоне уверенный проезд по эстакаде и большому поперечному уклону уже не удивили. Аналоги вроде Танков в подобных ситуациях тоже не пасуют. В арсенале Джетура есть внедорожный круиз-контроль и возможность принудительно блокировать межколесные дифференциалы – но не межосевой, ведь передняя и задняя оси механически не связаны.
Не терпится проверить G700 на нашем бездорожье. А еще поплавать… Впрочем, откуда в характеристиках взялась максимальная глубина преодолеваемого брода – 970 мм? Оказывается, плавучестью обладает только спецверсия Ark Edition с герметизированным кузовом и ходовым винтом с электрическим приводом.
Конкуренты
Схожий гибридный рамник есть у фирмы BYD – FangChengBao Leopard 8. Пятиметровый трехтонный внедорожник с гидропневматической подвеской имеет пиковую мощность 748 л. с. Официально к нам его не поставляют, но серый импорт работает. Новый Leopard стоит 8–9 млн рублей.
Гигант Zeekr 9X построен на платформе с поперечным расположением двигателя и по сути является кроссовером. Мощность энергоустановки – 898 л. с. Цены варьируются от 10 до 13 млн рублей, топовая версия Ultra с электромагнитной подвеской обойдется в 15 млн.
Когда и почем?
В Россию G700 приедет, и процесс сертификации уже запущен. Точно известно, что к нам не повезут трехрядные шестиместные машины: их полную массу никак не вписать в 3500 кг. Чтобы владельцам не пришлось открывать категорию С, как это происходит у желающих ездить на Zeekr 9X, будут исключительно пятиместные Джетуры.
Еще один открытый вопрос – цена. В Китае G700 стоит 4–5 млн рублей, но ясно, что у нас эту цифру придется умножить на два. Минимум.
Jetour G700
- Разгон 0–100 км/ч, с 4,6
- Макс. скорость, км/ч 180
- Длина/ширина/высота/база, мм 5198/2050/1956/2870
- Дорожный просвет, мм 230–320
- Объем багажника, л 966‑2195
- Снаряженная/полная масса, кг 3063/3705
- Бензиновый двигатель Р4, 16 клапанов, 1997 см³, 211 л. с., 340 Н·м
- Электрические двигатели общая пиковая мощность – 751 л. с.
- Емкость батареи, кВт·ч 34,1
- Топливо/запас топлива, л АИ‑92/100
- Расход топлива при минимальном заряде батареи, смешанный цикл, л/100 км от 7,9
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