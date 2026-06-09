Китайские машины набирают вес: почему это грозит проблемами?

Средняя масса авто в Китае выросла на 392 кг с 2012 года: причины и последствия

Китайские автомобили стремительно тяжелеют. К таким выводам пришли специалисты местного Центрального телевидения, проанализировав динамику за последние годы. Выяснилось, что средняя снаряжённая масса машины увеличилась с 1312 кг в 2012 году до 1704 кг в 2024-м. Прибавка составила целых 392 кг. Особенно заметный скачок этого показателя произошел после 2020 года.

Некоторые модели и вовсе перевалили за три тонны. В списке тяжеловесов значатся YangWang U8 (3590 кг), Jetour G700 (3303 кг), Denza N9 (3260 кг), Zeekr 9X (3150 кг) и Maextro V800 (3120 кг). Причины такой тенденции – ужесточение норм безопасности и расширение списка опций. Однако главным «виновником» всё же стали тяговые батареи. Даже на гибриды сейчас ставят аккумуляторы емкостью до 80 кВт·ч.

Большинство таких батарей в последнее время делают на основе литий-железо-фосфата (LFP). Эта технология известна своей стабильностью и безопасностью. Правда, плотность энергии у неё сравнительно невысокая, из-за чего аккумуляторы весят нередко более 600 кг. Для примера: батарея на 135,5 кВт·ч в электрическом YangWang U7 от BYD тянет на 903 кг.

Помимо этого, китайские производители активно наращивают выпуск полноразмерных кроссоверов и минивэнов. Опыт Li Auto в 2022 году наглядно продемонстрировал – местные водители охотно покупают крупные и тяжёлые машины. Сейчас таких моделей стало еще больше. У их массы есть объективные минусы: повышенный износ шин, нагрузка на подвеску и ухудшение управляемости. Но есть и другая проблема, которая волнует государство.

Доля гибридов и электромобилей на китайском рынке неуклонно растет. К концу 2025 года их общее число превысило 44 млн штук. Причём именно эти машины набирают вес быстрее всего, а это напрямую ведет к увеличению расхода энергии.

Как следует из отчета о состоянии экологии Китая за 2024 год, более 53% всей потребляемой энергии приходится на уголь. Угольные электростанции – далеко не самый экологичный источник, и страна стремится к «зеленой» энергетике. Однако спрос на электричество растет с каждым годом, во многом благодаря сектору электромобилей, что создаёт серьезную нагрузку на отрасль. Генерация остаётся на высоком уровне.

Ещё одна головная боль – дисбаланс спроса и предложения в разных регионах. На некоторых участках магистралей Китай строит масштабные зарядные хабы с десятками станций. Параллельно развиваются проекты по хранению энергии и технология Vehicle-To-Grid (V2G), позволяющая электромобилям отдавать накопленное обратно в сеть.

Рост доли электрокаров и гибридов уже давит на инфраструктуру. Если вес машин продолжит расти, а с ним и энергопотребление, индустрия столкнётся с новыми испытаниями. Чем быстрее расходуется батарея, тем больше нужно электричества. Представители китайского ТВ подсчитали: снижение массы машин на новых источниках энергии на 100 кг позволило бы сократить энергозатраты на 7,5% на каждые 100 км пути.

К слову, Китай уже начал ограничивать расход энергии для электромобилей на внутреннем рынке. С 1 января 2026 года вступил в силу новый стандарт GB 36980.1-2025. Согласно ему, машины массой 2000 кг не должны тратить более 15,1 кВт·ч на 100 км. Впрочем, как выяснилось, почти все выпускаемые электромобили укладываются в эти рамки.

О том, как китайские автомобили захватывают российский рынок, «За рулем» уже подробно рассказал.