Популярный в России бренд выпустил свой первый рамный внедорожник

В КНР стартовали продажи внедорожника Jetour G700 по цене от 4,1 млн рублей

Начались предварительные продажи внедорожника Jetour G700 на китайском рынке. Это первая рамная модель от компании, которая предлагает мощную гибридную силовую установку и выдающиеся внедорожные характеристики.

Дизайн G700 отсылает к кроссоверу Jetour T2, однако новая модель имеет более брутальный вид, похожий на внедорожники BYD Leopard 5 и Leopard 7.

Jetour G700 является полноразмерным автомобилем с размерами 5198х2050х1956 мм и колесной базой 2870 мм. У него угол въезда 35 градусов и угол съезда 28 градусов, что позволяет преодолевать броды глубиной до 970 мм и буксировать прицепы весом до 2,5 тонн. Также предусмотрена возможность выполнения «танкового разворота».

Jetour G700

Внутреннее пространство может быть на 5 или 6 мест и оформлено в современном стиле. В комплектацию входят 35,4-дюймовый проекционный экран, 18-дюймовые диски, кожаный салон, система кругового обзора, панорамная крыша с люком, беспроводная зарядка для телефона, климат-контроль с ароматизатором и аудиосистема на 12 динамиков. В более дорогих версиях доступны 20-дюймовые колеса, пневмоподвеска, выдвижные пороги, экран для задних пассажиров, холодильник и массажные кресла.

Jetour G700

Силовая установка G700 включает гибридную систему Kunpeng Super Hybrid CDM-O на базе бензинового турбомотора объемом 2,0 литра, мощностью 211 л.с., и двух электромоторов, что в сумме дает 904 л.с. Ускорение до 100 км/ч происходит за 4,6 секунды, а запас хода на электричестве составляет 150 км (по данным CLTC), максимальная дальность – 1400 км. Автомобиль предлагается в четырех вариантах комплектаций по цене от 349,9 до 429,9 тысяч юаней (примерно 4,1–5,1 млн рублей).