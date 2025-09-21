#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Чем грозит автомобилю длительный простой? Эксперт рассказал о последствиях
21 сентября
Чем грозит автомобилю длительный простой? Эксперт рассказал о последствиях
Роман Тимашов перечислил негативные последствия...
Интерьер Chevrolet Captiva
21 сентября
В Россию вернулся некогда популярный семейный кроссовер по адекватной цене
В РФ возобновились продажи новых Chevrolet...
Почти космолет: это новая кабина БЕЛАЗа!
21 сентября
Почти космолет: это новая кабина БЕЛАЗа!
БЕЛАЗ представил кабину карьерного самосвала...

Популярный в России бренд выпустил свой первый рамный внедорожник

В КНР стартовали продажи внедорожника Jetour G700 по цене от 4,1 млн рублей

Начались предварительные продажи внедорожника Jetour G700 на китайском рынке. Это первая рамная модель от компании, которая предлагает мощную гибридную силовую установку и выдающиеся внедорожные характеристики.

Рекомендуем
Советский тюнинг — история в фотографиях: это не только катафоты и антенны

Дизайн G700 отсылает к кроссоверу Jetour T2, однако новая модель имеет более брутальный вид, похожий на внедорожники BYD Leopard 5 и Leopard 7.

Jetour G700 является полноразмерным автомобилем с размерами 5198х2050х1956 мм и колесной базой 2870 мм. У него угол въезда 35 градусов и угол съезда 28 градусов, что позволяет преодолевать броды глубиной до 970 мм и буксировать прицепы весом до 2,5 тонн. Также предусмотрена возможность выполнения «танкового разворота».

Jetour G700
Jetour G700
Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Внутреннее пространство может быть на 5 или 6 мест и оформлено в современном стиле. В комплектацию входят 35,4-дюймовый проекционный экран, 18-дюймовые диски, кожаный салон, система кругового обзора, панорамная крыша с люком, беспроводная зарядка для телефона, климат-контроль с ароматизатором и аудиосистема на 12 динамиков. В более дорогих версиях доступны 20-дюймовые колеса, пневмоподвеска, выдвижные пороги, экран для задних пассажиров, холодильник и массажные кресла.

Jetour G700
Jetour G700

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Силовая установка G700 включает гибридную систему Kunpeng Super Hybrid CDM-O на базе бензинового турбомотора объемом 2,0 литра, мощностью 211 л.с., и двух электромоторов, что в сумме дает 904 л.с. Ускорение до 100 км/ч происходит за 4,6 секунды, а запас хода на электричестве составляет 150 км (по данным CLTC), максимальная дальность – 1400 км. Автомобиль предлагается в четырех вариантах комплектаций по цене от 349,9 до 429,9 тысяч юаней (примерно 4,1–5,1 млн рублей).

Jetour G700
Jetour G700
Jetour G700
Jetour G700

Источник:  Autohome
Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Autohome
Количество просмотров 7
21.09.2025 
Фото:Autohome
Поделиться:
Оцените материал:
0