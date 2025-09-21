Популярный в России бренд выпустил свой первый рамный внедорожник
Начались предварительные продажи внедорожника Jetour G700 на китайском рынке. Это первая рамная модель от компании, которая предлагает мощную гибридную силовую установку и выдающиеся внедорожные характеристики.
Дизайн G700 отсылает к кроссоверу Jetour T2, однако новая модель имеет более брутальный вид, похожий на внедорожники BYD Leopard 5 и Leopard 7.
Jetour G700 является полноразмерным автомобилем с размерами 5198х2050х1956 мм и колесной базой 2870 мм. У него угол въезда 35 градусов и угол съезда 28 градусов, что позволяет преодолевать броды глубиной до 970 мм и буксировать прицепы весом до 2,5 тонн. Также предусмотрена возможность выполнения «танкового разворота».
Внутреннее пространство может быть на 5 или 6 мест и оформлено в современном стиле. В комплектацию входят 35,4-дюймовый проекционный экран, 18-дюймовые диски, кожаный салон, система кругового обзора, панорамная крыша с люком, беспроводная зарядка для телефона, климат-контроль с ароматизатором и аудиосистема на 12 динамиков. В более дорогих версиях доступны 20-дюймовые колеса, пневмоподвеска, выдвижные пороги, экран для задних пассажиров, холодильник и массажные кресла.
Силовая установка G700 включает гибридную систему Kunpeng Super Hybrid CDM-O на базе бензинового турбомотора объемом 2,0 литра, мощностью 211 л.с., и двух электромоторов, что в сумме дает 904 л.с. Ускорение до 100 км/ч происходит за 4,6 секунды, а запас хода на электричестве составляет 150 км (по данным CLTC), максимальная дальность – 1400 км. Автомобиль предлагается в четырех вариантах комплектаций по цене от 349,9 до 429,9 тысяч юаней (примерно 4,1–5,1 млн рублей).
