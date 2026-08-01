Месяц без бензина: а чем еще хорош гибридный кроссовер?

Гибридный Evolute i‑Space в парке «За рулем»: запас хода, расходы на топливо

К середине лета в баке кроссовера Evolute i‑Space еще плескался бензин, залитый в мае: штатной батареи емкостью 25,1 кВт·ч хватает на 110 км по городу, а больше я езжу редко.

Где и как заряжаться

Ночью подзаряжаюсь от обычной бытовой розетки на 3 кВт – такие вмонтированы в мачты освещения в Подмосковье и управляются через приложение PlugMe (МосОблЭнерго). Срабатывает через раз, причем, если получилось зарядить, то деньги с банковской карты не списываются. Правда, владелец гибридного Li, с которым довелось поболтать в ожидании зарядки, рассказал, что у него тоже не было списаний – а потом пришел счет сразу на 15 тысяч рублей.

Другой вариант – зарядиться на скоростной ЭЗС в ближайшем торговом центре. Один кВт·ч на зарядках в Москве и области стоит от 18 до 25 рублей.

Производитель заявляет, что пиковая мощность зарядки полноприводной версии составляет 40 кВт. На деле – до 58 кВт. В переднеприводной версии i‑Space стоит «медленный» разъем Type 2, мощность зарядки заметно ниже – порядка 11 кВт. На нашей машине более популярный CCS Combo 2, с ним с 20 до 90% можно зарядиться примерно за 40 минут. После 80% заряда батареи мощность зарядки автоматически снижается.

К привычным приложениям АЗС всего за первый месяц эксплуатации гибрида прибавилось еще 9 приложений электрозарядных станций.

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Как сэкономить бензин и заряд

В настройках автомобиля можно задать приоритет ДВС или электричества. В первом случае машина будет, прежде всего. тратить бензин, поддерживая приемлемый заряд батареи. Во втором – до заряда батареи 25% ехать только на элетромоторах.

Восполнять заряд помогает и рекуперация. Но если поставить ее на максимум, то при отпускании акселератора пассажиры клюют носом – машина так интенсивно замедляется, что многих начинает укачивать.

Открыть лючок бензобака или включить ближний свет вручную – только через меню. Неудобно!

На дальняк можно?

Съездил по платной трассе М‑12 до Казани. Обещанный запас хода – «до 1000 км», у меня же при средней скорости 105 км/ч и неполной загрузке он составил 600 км. Правда, машину замедляли сильный дождь и ветер. Вполне возможно, что, поддерживая среднюю скорость в 90-100 км/ч и при попутном ветре, можно проехать на 100-200 км больше.

К счастью, зарядные станции на пути позволили добраться до АЗС, на которой не было километровой очереди, – ей оказался Лукойл на 665‑м км. К этой заправке я подкатывался с полностью пустым баком и запасом электрохода хода 30 км (27% батареи). Было тревожно.

Каждый второй посетитель заправки норовит подсказать, что бак справа. На самом деле там розетка, а горловина бензобака слева.

У Evolute i-Space есть встроенная навигация. При наличии интернета она показывает и пробки. Но карты не самые свежие и по информативности проигрывают Яндекс картам. Кроме того, карты нужных регионов придется скачивать заранее до поездки (см. видео ниже). Заодно можно скачать приложения для просмотра видео в дороге:

Evolute i‑Space, гибрид (367 л. с.), CVT

Изготовитель – «Моторинвест», Россия

Год выпуска – 2026

В эксплуатации «За рулем» – с мая 2026 года

Пробег на момент отчета – 12 500 км

Расходы на топливо (10 000–12 500 км)

Бензин АИ‑95 (средний расход 5,8 л/100 км) – 10 440 ₽

Электричество (средний расход 5,4 кВт/100 км) – 2970 ₽

Стоимость 1 км пробега – 5,4 ₽

На центральный дисплей можно вывести статистику расхода электроэнергии и бензина с разбивкой по дням или по месяцам.

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

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