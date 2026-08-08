Новейший BMW X5: свежий фирменный дизайн и 5 вариантов силовой установки

Кроссовер BMW X5 в кузове G65: что изменилось в пятом поколении

Дизайн

BMW X5 в кузове G65 перенял дизайн линейки Neue Klasse. Миниатюрные «ноздри» мы уже видели, а вот светящиеся «иксы» в фарах и миниатюрные дверные ручки на подоконной линии появились впервые.

Относительно предшественника новый X5 прибавил 59 мм в длину и 60 мм по колесной базе. Клиренс – 226 мм.

Интерьер взяли от представленных ранее BMW i3 и iX3 почти без изменений. Можно выбирать из двух- и четырехспицевых вариантов руля. Дисплей для переднего пассажира – опция, как и декоративные вставки из стекла или сланца. Пятая дверь стала цельной.

Агрегаты

Поколение новое, но построено на платформе CLAR, появившейся еще в 2015 году. Несмотря на возраст, ее модернизированный вариант позволил выпустить BMW X5 с пятью вариантами силовой установки. Он может быть бензиновым, дизельным, гибридным, электрическим и водородным.

Интерьер BMW X5 G65 почти без изменений взят от представленных ранее машин третьей серии.

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Анонсированы версии с бензиновой и дизельной «шестерками» 3.0 мощностью 400 и 313 сил соответственно. Они дополнены 48‑вольтовым стартер-генератором.

Полноценных гибридов два, оба с тем же бензиновым мотором, настроенным на 313 или 426 л. с., ему помогает электродвигатель мощностью 197 «лошадей». На электричестве такие кроссоверы проезжают примерно 100 км.

Интерьер BMW X5 G65. Дисплей для переднего пассажира – опция.

Электрический BMW iX5 получил двухмоторный полный привод, 578 л. с., 800‑вольтовую архитектуру и батарею на внушительные 141 кВт·ч. Паспортный запас хода достигает 845 км. Поддерживается зарядка мощностью до 460 кВт. Электромобиль разгоняется до 210 км/ч, хотя у версий с ДВС ограничитель настроен на традиционные 250 км/ч.

Подробностей о серийной водородной модификации пока нет. Позже должны подоспеть исполнения с мотором V8 – обычное и «заряженное» от М‑подразделения.

Цена

BMW X5 стартует на домашнем рынке с 96 тысяч евро.

Подробности о дизайне и характеристиках BMW iX3 второго поколения рассказаны тут.

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