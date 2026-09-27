15 500 км с гибридным авто: как устранить неисправность нажатием кнопки
Evolute i‑Space, гибрид (367 л. с.), CVT
- Изготовитель – «Моторинвест», Россия
- Год выпуска – 2026
- В эксплуатации «За рулем» – с мая 2026 года
- Пробег на момент отчета – 15 500 км
Наш Evolute i‑Space оснащен бесключевым доступом – правда, эта функция доступна только на дверях водителя и багажника.
Открываю дверь, автоматически включается зажигание – тоже удобно. Но однажды зажигание включилось, центральный дисплей ожил, а щиток приборов – нет.
Выключил и снова включил зажигание – не помогло. Решение подсказала инструкция: необходимо зажать на пять секунд две кнопки на руле. Всё получилось – оба дисплея перезагрузились.
Вот она, новая реальность: теперь и неисправность автомобиля иной раз можно устранить перезагрузкой, будто это электронный гаджет…
Как отличить фирменную АЗС от франшизной, «За рулем» уже рассказывал.
В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.
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