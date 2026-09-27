15 500 км с гибридным авто: как устранить неисправность нажатием кнопки

Изготовитель – «Моторинвест», Россия

Год выпуска – 2026

В эксплуатации «За рулем» – с мая 2026 года

Пробег на момент отчета – 15 500 км

Наш Evolute i‑Space оснащен бесключевым доступом – правда, эта функция доступна только на дверях водителя и багажника.

Открываю дверь, автоматически включается зажигание – тоже удобно. Но однажды зажигание включилось, центральный дисплей ожил, а щиток ­приборов – нет.

Чтобы перезагрузить дисплеи Evolute i‑Space, достаточно нажать две кнопки на руле.

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Выключил и снова включил зажигание – не помогло. Решение подсказала инструкция: необходимо зажать на пять секунд две кнопки на руле. Всё получилось – оба дисплея перезагрузились.

Для перезагрузки дисплеев нужно зажать две кнопки, которые расположены в нижнем ряду слева и справа от клавиши звукового сигнала

Вот она, новая реальность: теперь и неисправность автомобиля иной раз можно устранить перезагрузкой, будто это электронный гаджет…

Как отличить фирменную АЗС от франшизной, «За рулем» уже рассказывал.

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

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