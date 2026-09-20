Бензоколонки-двойники: как отличить фирменную АЗС от франшизы?

Эксперт Колодочкин объяснил, какое топливо заливают на франшизной АЗС

Вопрос довольно запутанный. Пару десятков лет назад автор обращался с запросом по этому поводу на известную красно-белую сеть АЗС – тогда общаться со многими компаниями было гораздо проще, нежели сейчас. Вопрос звучал примерно так: на вывеске ваш бренд, а на кассовом чеке числится какой-то «Фагот-Ойл» – как сие возможно? Помню, что ответ был таким: мы с этими самозванцами боремся, но дело это непростое… Я тогда удивился и, честно говоря, не поверил. Не та это компания, чтобы ей не справиться с какими-то самозванцами…

Сегодня ответы на подобные вопросы выглядят иначе. Когда начинаешь интересоваться, зачем все это нужно «настоящим» АЗС, то обычно слышишь что-то про расширение географии без чересчур больших вложений, про гарантированное присутствие в далеких регионах и так далее. Так, мол, можно быстрее закрепиться на ключевых трассах и в растущих районах, используя уже существующие заправки. А дальше, мол, будет видно.

Можно, конечно, не обращать внимания на вывески – тем более, что совсем недавно было принято решение, согласно которому всё топливо должно соответствовать классу К5. Однако сейчас многое поменялось, а НПЗ получили разрешение производить горючку гораздо более низких классов. В такой ситуации невольно хочется иметь дело с серьезным брендом, а не с его то ли двойником, то ли заместителем. Но как отличить одно от другого?

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Как отличить АЗС по франшизе?

Из собственной практики могу припомнить, что не единожды выявлял «засаду» только по косвенным признакам. Один раз мне отказали в заправке «до полного», в другом месте потребовали предоплату за полный бак. При ближайшем рассмотрении выяснялось, что инфраструктура заправки значительно уступает «настоящей». А документальное подтверждение подделки смотрело с кассового чека…

На станциях-двойниках могут отказаться заливать полный бак без предоплаты.

Понятное дело, что на кассовый чек вообще смотришь не всегда – разве что для уточнения числа залитых литров. Но главная незадача состоит в том, что этот чек вы обычно получаете после заправки, а не до нее. Замечу, что особо продвинутые потребители советуют перед тем, как заливать горючее, купить что-то недорогое, к примеру, шоколадку или бутылку воды. На таком чеке тоже будут указаны все выходные данные организации.

Информация на чеке

Тем, кто впредь собрался уделять чеку особое внимание, бывалые посетители советуют следующее.

Посмотрите на номер станции: у фирменных АЗС он может начинаться с префикса вроде РН-, а у франшизных – с Ф- или вообще отсутствовать. Еще можно сверить оператора фискальных данных (ОФД): на фирменных станциях часто стоит ОФД самой сети (например, «Лукойл-Телеком»), а двойники обычно используют сторонние (Эвотор, Атолл и пр).

Самые искушенные советуют «пробить» ИНН из чека в ЕГРЮЛ на сайте ФНС. Если в названии юрлица нет имени бренда, то перед вами – франшиза. Но это уже совсем «высший пилотаж». Гораздо проще покопаться в документах «уголка потребителя». Тут достаточно посмотреть, на чье имя выданы паспорта качества и сертификаты на топливо. Если в названии нет связи с брендом сети, то это, скорее всего, франшиза, а не оригинал.

Выявить франшизу можно по поведению персонала. Типичный пример – отказ принимать бонусные карты брендовых сетей. Частники вообще ничего не продают за бонусы и не начисляют их на карту лояльности. С другой стороны, именно здесь часто проводят акции, которых нет на официальном сайте компании. Если видите баннер, предлагающий какую-то скидку, о которой вы ничего не слышали, – можно подозревать франшизу. В таких местах часто запускают собственные промоакции, не согласованные с головной компанией.

Опытный взгляд сможет подметить несоответствие в деталях оформления, а также обратить внимание на чистоту – вернее, на ее отсутствие. На франшизных АЗС реже следят за порядком в ночное время, что особенно заметно по состояниям туалетов.

А что насчет топлива?

По идее, на фирменной АЗС топливо ну никак не может быть хуже, чем на станции-двойнике. Если серьезные фирменные АЗС вертикально интегрированных топливных компаний (ВИНК) используют собственное топливо, то на франшизных АЗС топливо может приобретаться у сторонних поставщиков.

Это, конечно, не означает, что здесь вам зальют топливо «Евро минус один», но и излишнему качеству тут взяться неоткуда. Порой в таких местах добавляют какие-то присадки для повышения октанового числа, недостаточно хорошо отслеживают состояние топливных фильтров – вариантов много. И в том, что на фирменных АЗС контроль качества обычно строже и стабильнее, сомневаться не стоит. Сеть сама отвечает за поставки, логистику и проверку партий.

А вообще-то, когда совсем уж приспичит, на бренд АЗС уже и не смотришь. Увы…