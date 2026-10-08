G-Energy испытали в интенсивном режиме городского такси: двигатель под защитой даже через 10 000 км
Десять тысяч километров для личного автомобиля иногда год поездок. А машины из таксопарков набирают такой пробег за два-три месяца. Ежедневно эти автомобили подвергаются серьезным нагрузкам в городском ритме: циклы разгонов и резких торможений, многочасовые пробки и долгая работа на холостом ходу. При этом за одну смену машина успевает проехать от 200 до 300 км.
Для двигателя это работа в интенсивном режиме. Поэтому ему нужна надежная защита на всем интервале до следующей замены моторного масла: оно должно сохранять рабочую вязкость, нейтрализовывать кислоты, удерживать загрязнения, защищать от износа трущиеся детали, отводить тепло с горячих поверхностей.
Для подтверждения свойств высокотехнологичного синтетического моторного масла G-Energy Synthetic Eco Life 0W-20, разработанного компанией «Газпромнефть – смазочные материалы» специально для современных турбомоторов и интенсивного городского режима, был проведен подконтрольный мониторинг эксплуатации трех автомобилей Geely Atlas Pro из московского таксопарка. На каждом автомобиле 2024 года выпуска установлен трехцилиндровый турбодвигатель JLH-3G15TD. Разброс исходного пробега варьировался от 20 788 до 73 404 км.
Условия проведения испытаний
В течение двух месяцев машины ежедневно выезжали на рабочую смену: перевозили пассажиров по городу. На протяжении всего периода специалисты отбирали пробы рабочего моторного масла у каждого авто и отправляли их на анализ в лабораторию. Так отслеживалась динамика свойств и показателей в процессе эксплуатации такси.
Первые пробы G-Energy Synthetic Eco Life 0W-20 взяли почти сразу после замены масла. Затем следовали промежуточные отборы по мере накопления пробега. Результат оценивали по финальным пробам на интервале замены моторного масла, который составляет около 10 000 км. Фактические интервалы у трех авто составили 8996 км, 10 121 км и 10 811 км соответственно.
Все отборы проб делались после полного прогрева двигателя в чистую и сухую тару и направлялись на комплексный анализ в независимый испытательный центр ООО «МИЦ ГСМ», который специализируется на испытаниях топлив и масел. Анализ проводили по следующим физико-химическим показателям:
- вязкость при 100°C;
- щелочное и кислотное число;
- содержание воды, топлива и гликоля;
- концентрация металлов износа и индикаторов загрязнения.
По результатам такого анализа проб можно оценить как состояние самого моторного масла, так и процессы, происходящие в двигателе во время эксплуатации.
Протоколы исследования G-Energy Synthetic Eco Life 0W-20 для трех автомобилей Geely Atlas Pro
Анализ проб первого автомобиля за почти 9 тыс. км пробега на масле G-Energy демонстрирует стабильную работу моторного масла: кинематическая вязкость осталась в пределах класса SAE 20 – 7,69, а значительное превышение щелочного числа – 5,81 над кислотным – 3,23 к концу испытания говорит о большом остаточном запасе моюще-нейтрализующих свойств и надежной защите двигателя от износа.
Анализ проб второго такси показывает, что после 10,1 тыс. км наработки щелочное число удерживается на уровне 5,29 относительно кислотного 3,60. Масло сохранило стабильную кинематическую вязкость 7,63 сСт в уверенных границах класса SAE 20 и продолжило эффективно защищать двигатель.
Результаты мониторинга третьего автомобиля, прошедшего на масле 10,8 тыс. км при стартовом пробеге авто более 70 тыс. км, также показывает высокую стабильность смазочного материала. Кинематическая вязкость при 100°C уверенно сохранилась в границах класса SAE 20, составив 7,77 сСт к концу испытания. Несмотря на длительную наработку, моюще-нейтрализующий запас далек от истощения: щелочное число 6,04 все еще существенно превышает кислотное – 3,45. Благодаря этому двигатель работал стабильно.
Вязкость осталась в пределах нормы
Таким образом, испытание моторного масла G-Energy Synthetic Eco Life 0W-20 на трех автомобилях Geely Atlas Pro показало: вязкость осталась в пределах класса SAE 20. Для водителя это означает, что масло не разжижилось под нагрузкой городского такси и не загустело к концу интервала – оно держало защитную пленку и работало до самой замены.
Вязкость – это способность масла удерживать защитную пленку между деталями двигателя. Если масло слишком разжижается, пленка истончается и детали двигателя изнашиваются быстрее. Если густеет – хуже прокачивается, страдает пуск и растет расход топлива.
Отдельно контролировался показатель содержания топлива в масле. В городских пробках часть топливо-воздушной смеси не сгорает полностью – топливо попадает в моторное масло и разжижает его. В финальных пробах обнаружили от 0,9 до 1,6%. Однако даже с учетом этого фактора вязкость масла G-Energy сохранилась в нормативном диапазоне по протоколам отчета ООО «МИЦ ГСМ»*. Это означает, что масло продолжало формировать прочную пленку и обеспечивать стабильную работу двигателя до конца интервала.
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Что рассказали металлы износа
Появление небольшого количества металлов в моторном масле – естественный результат работы двигателя. Из деталей разных сплавов в масло могут поступать железо, медь, алюминий или другие металлы.
В финальных пробах всех трех автомобилей Geely Atlas Pro концентрация металлов износа по протоколам отчета ООО «МИЦ ГСМ»** осталась значительно ниже предельно допустимых, а динамика их накопления – равномерной. Это говорит о стандартном износе элементов двигателя даже в предельных условиях таксопарка.
Пыль, вода и охлаждающая жидкость
Концентрация кремния во всех пробах осталась в пределах нормы, а у машины N3 с наибольшим пробегом на масле G-Energy он не обнаружен вовсе. Гликоль также не найден ни в одной пробе, а вода зафиксирована лишь в одном автомобиле на пороговом значении, что не является отклонением.
По совокупности показателей отчет ООО «МИЦ ГСМ»** подтверждает: системы очистки воздуха, топливная аппаратура и охлаждение работают штатно.
Что это означает для автовладельца
Результаты подконтрольной эксплуатации трех автомобилей Geely Atlas Pro с трехцилиндровыми турбодвигателями показали, что G-Energy Synthetic Eco Life 0W-20 сохраняет рабочие свойства в течение всего интервала в интенсивном городском режиме.
Продукт сохранил моющие, диспергирующие, нейтрализующие и противоизносные свойства на всем предусмотренном межсервисном интервале. Моторное масло можно рекомендовать не только для таксопарков, но и для ежедневной городской езды – автолюбителям, которые ценят стабильную работу двигателя на всей дистанции до замены.
* Протоколы ООО «МИЦ ГСМ»№ 877876 от 16.06.25, № 877453 от 14.05.25, №877471 от 05.06.25
** Протоколы ООО «МИЦ ГСМ»№ 877876 от 16.06.25, № 877453 от 14.05.25, №877471 от 05.06.25
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