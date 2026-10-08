G-Energy испытали в интенсивном режиме городского такси: двигатель под защитой даже через 10 000 км

Испытание в режиме интенсивной городской эксплуатации показало: G-Energy Synthetic Eco Life 0W-20 сохраняет рабочие свойства на всем интервале замены.

Десять тысяч километров для личного автомобиля иногда год поездок. А машины из таксопарков набирают такой пробег за два-три месяца. Ежедневно эти автомобили подвергаются серьезным нагрузкам в городском ритме: циклы разгонов и резких торможений, многочасовые пробки и долгая работа на холостом ходу. При этом за одну смену машина успевает проехать от 200 до 300 км.

Для двигателя это работа в интенсивном режиме. Поэтому ему нужна надежная защита на всем интервале до следующей замены моторного масла: оно должно сохранять рабочую вязкость, нейтрализовывать кислоты, удерживать загрязнения, защищать от износа трущиеся детали, отводить тепло с горячих поверхностей.

Для подтверждения свойств высокотехнологичного синтетического моторного масла G-Energy Synthetic Eco Life 0W-20, разработанного компанией «Газпромнефть – смазочные материалы» специально для современных турбомоторов и интенсивного городского режима, был проведен подконтрольный мониторинг эксплуатации трех автомобилей Geely Atlas Pro из московского таксопарка. На каждом автомобиле 2024 года выпуска установлен трехцилиндровый турбодвигатель JLH-3G15TD. Разброс исходного пробега варьировался от 20 788 до 73 404 км.

Фото: Алина Клубикова

Условия проведения испытаний

В течение двух месяцев машины ежедневно выезжали на рабочую смену: перевозили пассажиров по городу. На протяжении всего периода специалисты отбирали пробы рабочего моторного масла у каждого авто и отправляли их на анализ в лабораторию. Так отслеживалась динамика свойств и показателей в процессе эксплуатации такси.

Первые пробы G-Energy Synthetic Eco Life 0W-20 взяли почти сразу после замены масла. Затем следовали промежуточные отборы по мере накопления пробега. Результат оценивали по финальным пробам на интервале замены моторного масла, который составляет около 10 000 км. Фактические интервалы у трех авто составили 8996 км, 10 121 км и 10 811 км соответственно.

Все отборы проб делались после полного прогрева двигателя в чистую и сухую тару и направлялись на комплексный анализ в независимый испытательный центр ООО «МИЦ ГСМ», который специализируется на испытаниях топлив и масел. Анализ проводили по следующим физико-химическим показателям:

вязкость при 100°C;

щелочное и кислотное число;

содержание воды, топлива и гликоля;

концентрация металлов износа и индикаторов загрязнения.

По результатам такого анализа проб можно оценить как состояние самого моторного масла, так и процессы, происходящие в двигателе во время эксплуатации.

Протоколы исследования G-Energy Synthetic Eco Life 0W-20 для трех автомобилей Geely Atlas Pro

Анализ проб первого автомобиля за почти 9 тыс. км пробега на масле G-Energy демонстрирует стабильную работу моторного масла: кинематическая вязкость осталась в пределах класса SAE 20 – 7,69, а значительное превышение щелочного числа – 5,81 над кислотным – 3,23 к концу испытания говорит о большом остаточном запасе моюще-нейтрализующих свойств и надежной защите двигателя от износа.

Таблица № 1. Протокол исследования G‑Energy Synthetic Eco Life 0W‑20 для Geely Atlas Pro (N1). Наработка масла — 8996 км; общий пробег автомобиля к моменту заливки масла — 20 788 км.

Анализ проб второго такси показывает, что после 10,1 тыс. км наработки щелочное число удерживается на уровне 5,29 относительно кислотного 3,60. Масло сохранило стабильную кинематическую вязкость 7,63 сСт в уверенных границах класса SAE 20 и продолжило эффективно защищать двигатель.

Таблица № 2. Протокол исследования G‑Energy Synthetic Eco Life 0W‑20 для Geely Atlas Pro (N2). Наработка масла — 10 121 км; общий пробег автомобиля к моменту заливки масла — 69 851 км