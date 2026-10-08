Современный и безопасный: в России представлен новый школьный автобус
Автобус Citymax 8 обрел заводской школьный вариант с соответствующим цветографическим оформлением.
В его оснащение вошли сиденья с четырехточечными ремнями безопасности, ограничитель максимальной скорости, проблесковые маячки оранжевого цвета.
Предусмотрено два отдельных места для сопровождающих, система видеонаблюдения, кнопка экстренного вызова, сигнализация при движении задним ходом, средства пожаротушения, аптечки и аварийный инвентарь.
Электроника исключает трогание с открытой дверью. Тормоза – дисковые на всех колесах, горный тормоз входит в базовую комплектацию. Статус современной модели подтверждают светодиодные фары и задняя пневматическая подвеска с функцией поддержания уровня пола.
Для зимних условий установили предпусковой подогреватель и эффективную систему отопления салона.
Citymax 8 оснащен дизелем G51D (150 л. с., 420 Н·м), он работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. Топливный бак объемом 130 л обеспечивает внушительный запас хода.
Кузов спроектирован по схеме «замкнутых шпангоутов», что повышает пассивную безопасность при ДТП. Нижняя часть и скрытые полости защищены антикоррозионными составами, наружные панели выполнены из композитных материалов – легких и не подверженных коррозии.
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