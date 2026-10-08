Современный и безопасный: в России представлен новый школьный автобус

«За рулем» рассказал о школьной версии автобуса Citymax 8

Автобус Citymax 8 обрел заводской школьный вариант с соответствующим цветографическим оформлением.

В его оснащение вошли сиденья с четырехточечными ремнями безопасности, ограничитель максимальной скорости, проблесковые маячки оранжевого цвета.

Школьный автобус Citymax 8.

Предусмотрено два отдельных места для сопровождающих, система видеонаблюдения, кнопка экстренного вызова, сигнализация при движении задним ходом, средства пожаротушения, аптечки и аварийный инвентарь.

Электроника исключает трогание с открытой дверью. Тормоза – дисковые на всех колесах, горный тормоз входит в базовую комплектацию. Статус современной модели подтверждают светодиодные фары и задняя пневматическая подвеска с функцией поддержания уровня пола.

Для зимних условий установили предпусковой подогреватель и эффективную систему отопления салона.

Сиденья – с четырехточечными ремнями безопасности.

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Citymax 8 оснащен дизелем G51D (150 л. с., 420 Н·м), он работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. Топливный бак объемом 130 л обеспечивает внушительный запас хода.

Кузов спроектирован по схеме «замкнутых шпангоутов», что повышает пассивную безопасность при ДТП. Нижняя часть и скрытые полости защищены антикоррозионными составами, наружные панели выполнены из композитных материалов – легких и не подверженных коррозии.

Безопасности при разработке «школьной» версии автобуса Citymax 8 уделили особое внимание.

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