Лада Искра после 20 000 км пробега: оцениваем износ компонентов подвески и тормозов

Эксперт Милешкин оценил заводские комплектующие Lada Iskra

Одометр нашей Искры SW Кросс начал отсчитывать третий десяток тысяч километров. И хотя она еще не видела зимы, кое-какие выводы о комплектующих сделать можно.

Поводов проверить «железо» Искра пока не дает.

Щетки стеклоочистителей Lada Iskra

Откровенно сдали за семь месяцев только щетки стеклоочистителя. Ухудшившееся качество очистки стало заметно еще в июле. Сейчас, когда пошли частые осенние дожди, ехать в темноте уже не слишком комфортно. К зиме дворники явно придется менять, это вопрос безопасности.

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Шины Lada Iskra

Шины Pirelli P7 на бюджетной модели удивляют со знаком плюс: могли поставить бренд куда проще. К сцепным свойствам претензий нет. Шумноваты на шершавом асфальте, но тут, видимо, вопрос в большей степени к шумоизоляции арок. Для машины такого класса уровень внутреннего шума, считаю, приемлемый. Судя по интенсивности износа, должны пройти около 80 тысяч км.

Такая защита не изолирует подкапотное пространство от пыли.

Тормозной механизм Lada Iskra

Износ колодок и дисков тоже несущественный. Впрочем, тут наша Искра не показательна. Почти весь пробег она намотала по трассе с минимальным использованием тормозов. На дорестайлинговой Весте почти сплошь в городском режиме заводские колодки прошли до замены больше 40 тысяч км. Рассчитываю, что на Искре выйдет в полтора-два раза больше.

Задние барабанные тормоза вряд ли потребуют внимания ранее 150 тысяч км.

Электрика Lada Iskra

Из внешней оптики большую часть пробега работали ходовые огни (лето – дни длинные, фары не нужны). Они на «вечных» светодиодах, так что проблем от них не жду. Фары и задние фонари на лампах накаливания пока все заводские. В лобовое стекло прилетело несколько камешков, однако ни единого скола пока нет. Равно как и нет признаков затирания щетками.

На комбинации приборов пару раз высвечивалось предупреждение низкого заряда аккумулятора, хотя было не с чего. Зима покажет, ложная тревога это или признак нездоровья батареи.

Все технические жидкости держатся на одном уровне. Кондиционер холодит на славу. На Весте он начал сдаваться после восьми лет работы. На Искре, надеюсь, прослужит не меньше.