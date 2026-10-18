Лада Искра после 20 000 км пробега: оцениваем износ компонентов подвески и тормозов
Одометр нашей Искры SW Кросс начал отсчитывать третий десяток тысяч километров. И хотя она еще не видела зимы, кое-какие выводы о комплектующих сделать можно.
Щетки стеклоочистителей Lada Iskra
Откровенно сдали за семь месяцев только щетки стеклоочистителя. Ухудшившееся качество очистки стало заметно еще в июле. Сейчас, когда пошли частые осенние дожди, ехать в темноте уже не слишком комфортно. К зиме дворники явно придется менять, это вопрос безопасности.
Шины Lada Iskra
Шины Pirelli P7 на бюджетной модели удивляют со знаком плюс: могли поставить бренд куда проще. К сцепным свойствам претензий нет. Шумноваты на шершавом асфальте, но тут, видимо, вопрос в большей степени к шумоизоляции арок. Для машины такого класса уровень внутреннего шума, считаю, приемлемый. Судя по интенсивности износа, должны пройти около 80 тысяч км.
Тормозной механизм Lada Iskra
Износ колодок и дисков тоже несущественный. Впрочем, тут наша Искра не показательна. Почти весь пробег она намотала по трассе с минимальным использованием тормозов. На дорестайлинговой Весте почти сплошь в городском режиме заводские колодки прошли до замены больше 40 тысяч км. Рассчитываю, что на Искре выйдет в полтора-два раза больше.
Электрика Lada Iskra
Из внешней оптики большую часть пробега работали ходовые огни (лето – дни длинные, фары не нужны). Они на «вечных» светодиодах, так что проблем от них не жду. Фары и задние фонари на лампах накаливания пока все заводские. В лобовое стекло прилетело несколько камешков, однако ни единого скола пока нет. Равно как и нет признаков затирания щетками.
Все технические жидкости держатся на одном уровне. Кондиционер холодит на славу. На Весте он начал сдаваться после восьми лет работы. На Искре, надеюсь, прослужит не меньше.
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