Слесари, цеховики, милиционеры — кто ездил на иномарках в советском кино и в жизни

Эксперт Канунников рассказал, на каких иномарках ездили в советском кино

В художественных фильмах позднего СССР иномарки появлялись все чаще. Причем, как правило, как символы и знаки заметных изменений реальной советской жизни.

Слесарю — слесарево

Иногда – правда, нечасто – иномарки играли в кино не самих себя. Куда чаще под зарубежные автомобили гримировали советские. Скажем, Ниву под некий американский броневик для перевозки денег в фильме Алоиза Бренча «Мираж». Еще чаще за иномарки выдавали отечественные грузовики, превращая их в немецкие для фильмов о Великой Отечественной.

Известный в Москве Chevrolet Corvette в своей кинокарьере сыграл и роль иномарки.

Но в бесхитростном советско-венгерском фильме «Отпуск за свой счет» (1981) режиссеров Виктора Титова и Яноша Буташа под самоделку, созданную по сюжету молодым талантливым автомобильным инженером, загримировали Chevrolet Corvette середины 1950‑х. Машину, принадлежащую известному каскадеру Александру Микулину, московские знатоки автомобильных редкостей хорошо знали.

Этот Chevrolet неоднократно перекрашивали, а со временем оснастили и двигателем ГАЗ‑13 от Чайки. Машина мелькала в кино неоднократно, но в фильмах про иностранную жизнь. В частности, в довольно занудном шпионском детективе «Тайник у Красных камней» (1972) режиссера Григория Кохана.

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Chrysler New Yorker в фильме «Блондинка за углом» принадлежал мастеру со станции обслуживания автомобилей – хлебная должность!

В фильме «Блондинка за углом» (1984) Владимира Бортко огромный американский Chrysler New Yorker 1973 года играет сам себя. Но владеет им тоже технарь – механик со станции обслуживания автомобилей. Но здесь прямой намек на совсем иное и очень распространенное явление позднего СССР – нетрудовые, как говорили тогда, доходы.

Герой «Блондинки за углом» – владелец роскошного Крайслера – лишь один из представителей этой новой социальной группы советского общества. Такие персонажи все чаще становились героями художественных фильмов. Вместе со своими иномарками.

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