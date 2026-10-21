Машина не должна простаивать: где перевозчикам искать дополнительную загрузку

Считаем, во что обходятся пустой обратный рейс и сутки на стоянке, и разбираемся, как их сократить

Порожний пробег у перевозчиков, по оценкам участников рынка, нередко достигает 30–40%, а на простой уходит до четверти времени машины. Хорошая новость: платформы крупных грузовладельцев позволяют работать без посредников. Такой сервис есть, например, у Ozon — называется Вози Ozon.



В статье расскажем, сколько стоит пустой кузов, что проверить, прежде чем согласиться на заказ, и как работать через популярный маркетплейс.

Сколько стоит пустой кузов

Фура отвезла груз из Москвы в Екатеринбург и возвращается пустой — это около 1800 км без выручки. При расходе 30 л на 100 км и дизеле по 82 ₽ только топливо обойдется примерно в 44 тыс. ₽. Плюс зарплата водителя, платные дороги и износ.

Сутки ожидания погрузки стоят владельцу грузовика еще 5–15 тыс. ₽. Даже в небольшом автопарке за месяц набегают сотни тысяч рублей.

Проверяем заказ, прежде чем соглашаться

Высокая ставка еще не значит выгодный рейс. Перед бронированием выясняем:

1. Сколько лишних километров добавит заезд на погрузку?

2. Сколько машина простоит между выгрузкой и новой погрузкой?

3. Покрывает ли ставка себестоимость именно этого плеча, а не «среднего километра»?

4. Подходит ли груз по весу, объему и условиям перевозки?

Пример. В Екатеринбурге есть груз до Казани с погрузкой сразу после выгрузки. Берем — и порожними остаются только последние 820 км, а не 1800. Другой заказ дороже, но грузиться по нему через два дня. Простой съест разницу, так что рейс подешевле, зато без ожидания, часто оказывается выгоднее.

Где искать загрузку

Постоянные клиенты дают предсказуемый объем, но обычно в одну сторону. Сократят отгрузки — машины встанут. Грузовые биржи закрывают почти любое направление, однако требуют времени: нужно отслеживать заявки, проверять заказчиков и договариваться о цене.



Здесь-то и выручает Вози Ozon и мобильное приложение сервиса, которое можно скачать в App Store или Google Play. У Ozon больше двухсот складов в России и СНГ, и ежедневно на платформе появляется более 6 500 рейсов между ними, в том числе возвратных. Ставка известна до заключения договора, аванс до 75% приходит в день рейса или на следующий рабочий день, а остаток — в течение 15 дней после подписания закрывающих документов.

Подключиться могут ИП и юрлица, зарегистрированные больше трех месяцев назад, а ИП без НДС — сразу. Подойдет своя или арендованная машина вместимостью от 1 до 40 палет. Брать можно и полную загрузку, и отдельные палеты, обязательного минимума рейсов нет. Рейс бронируют заранее или уже в пути, чтобы забрать груз сразу после выгрузки.

Делаем выводы

Надежнее не зависеть от одного канала. Основной объем дают постоянные клиенты, а обратные плечи и паузы между рейсами лучше закрывать заказами с Вози Ozon . Каждый километр с грузом вместо пустого кузова напрямую снижает себестоимость перевозки.

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