Срок лишения прав удвоится, если проигнорировать одно требование

Глава ГАИ разъяснил юридические нюансы процедуры лишения прав и их возврата

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Лишили прав, однако суд состоялся в мое отсутствие и в другом регионе, поэтому документ я не сдавал.

Подходит окончание срока лишения, но когда я пошел сдавать в ГАИ экзамен, мне отказали и сказали, что срок будут считать с того дня, когда я сдам документ. Получается, что я зря всё это время отказывался от руля?

К. В., ХМАО

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– Вы не выполнили требование части 1.1 статьи 32.7 КоАП РФ, которая обязывает лицо, лишенное специального права, в течение трех рабочих дней со дня вступления в законную силу соответствующего постановления сдать водительское удостоверение, а в случае утраты – заявить об этом в тот же срок в Госавтоинспекцию.

Поскольку вы не выполнили данное требование, срок лишения права прерван. Его течение продолжится со дня сдачи либо изъятия в/у, а равно получения Госавтоинспекцией заявления об утрате указанного документа.

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В то же время постановление о лишении права управления транспортными средствами вступило в силу, следовательно, садиться за руль вам нельзя. В соответствии с частью 2 статьи 12.7 КоАП РФ управление транспортным средством водителем, лишенным соответствующего права, влечет наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от ста до двухсот часов. Так что «отказывались от руля» вы не зря .

О том, можно ли ездить с иностранными правами по России, рассказано тут.