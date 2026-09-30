Omoda C5 New: кроссовер нового уровня

Один из лидеров российского рынка кроссоверов существенно обновился

На смену полюбившемуся Omoda C5 пришел Omoda C5 New. Новая машина вобрала в себя все лучшее, что было у предыдущей модели. Новые продвинутые решения касаются дизайна, техники, использования лучших материалов и передовых технологий, а также развивают философию бренда —«Искусство в движении».

В облике Omoda C5 New чувствуется наэлектризованность. Как у современных электромобилей, у него отсутствует традиционная решетка радиатора. Вместо нее — увеличенный центральный воздухозаборник переднего бампера. Острые, агрессивные грани оформления передней части кузова напоминают разряды молний, которые передают импульсивный характер Omoda C5 New. Это относится и к блокам полностью светодиодных фар, и к дневным ходовым огням.

Динамичность нового С5 подчеркивает ниспадающая к задней части линия словно парящей над кузовом крыши. Законченность внешнему виду придают футуристические задние фонари. В них тоже угадываются всполохи зарниц, завершающих эстетику безупречного автомобильного дизайна.

Источником динамизма служит надежный полуторалитровый мотор, мощностью 147 л.с. По мнению главного редактора «За рулем» Максима Кадакова, двигатель нового С5 – один из лучших, среди представленных сегодня на российском рынке. К тому же, работает на 92-м бензине. ДВС агрегатируется с 6-ступенчатой роботизированной КП на автомобилях с передним приводом или с 7-ступенчатой — в случае полноприводной трансмиссии. Роботизированные коробки отлично зарекомендовали себя быстродействием и четкостью работы.

Omoda C5 New базируется на современной платформе Т1Х, которая обеспечивает достаточно пространства для пассажиров передних и задних сидений, а также отличную геометрическую проходимость — дорожный просвет 180-190 мм, оптимальные углы въезда и съезда. Эти качества, несомненно, высоко оценят любители отдыха на природе.

Салон нового кроссовера подкупает оригинальным дизайном и функциональностью. Асимметричная передняя панель служит основой умного интерьера на базе цифровых технологий. Главную роль здесь играют 15,6-дюймовый центральный экран и 8,8-дюймовая приборная панель. Дополняют картину беспроводная зарядка на 50 Вт, голосовое управление и интеграция со смартфоном.

Обогреваемое рулевое колесо смотрится стильно и напоминает современные геймпады. Оно удобно лежит в руках. Переключатели на спицах имеют выраженную обратную связь. Под рулем справа разместился переключатель режимов работы трансмиссии. Такое его положение считается более эргономичным в сравнении с размещением на тоннеле кузова. У переднего пассажира появилась спортивная ручка, обеспечивающая дополнительную опору при динамичной езде в поворотах или на грунтовой дороге.

Новые анатомические сиденья не просто удобны. Их многослойное наполнение обеспечивает непревзойденный комфорт, особенно в дальних поездках. К этому следует добавить электрорегулировки в шести направлениях для идеальной посадки, вентиляцию для проветривания в жаркую погоду, обогрев для комфорта в холодное время года. Тишину в салоне обеспечивает улучшенная шумоизоляция моторного отсека, ламинированное лобовое стекло и многослойные передние боковые стекла. Вместительный багажник — от 422 до 1149 литров (при сложенных задних сиденьях) — позволяет взять с собой все необходимое.

Безопасность доверена интеллектуальным системам помощи водителю на дороге. Полный комплекс электронных ассистентов ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) включает адаптивный круиз-контроль и помощь при движении в пробках. Новейшие технологии позволяет комплексу самообучаться.

На высоте с точки зрения безопасности и сам кузов. Он более чем на 78% выполнен из высокопрочной стали, плюс «умная» конструкция. Три силовые траектории в передней части эффективно снижают перегрузки при столкновении. При этом каркас передней части распределяет нагрузку при фронтальном ударе, а цельная рама из сверхвысокопрочной стали снижает деформацию при боковом. Кроме того, имеются шесть подушек безопасности, включая боковые шторки.

Остается добавить, что гарантия производителя на новый кроссовер составляет три года или 100 000 км пробега.