Этот реактивный монстр мог разогнаться до 1000 км/ч, но успел только до 300...
Почти 72 года назад на военном аэродроме близ Горького (ныне – Нижний Новгород) в испытательный заезд умчался автомобиль ГАЗ-ТР, он же Стрела.
Ему прочили немыслимую скорость: говорили про 500 и даже 800 км/ч. А в кулуарах грезили и про 1000 км/ч.
Двигатель – от реактивного МиГа, у него же позаимствовали и шины. Да и сам автомобиль больше напоминал самолетик, чем колесный транспорт. Для торможения служил парашют.
По сути, никаких условий для рекордов не было: даже трасса была слишком короткая. На скорости 300 км/ч произошла авария, но пилот, к счастью, почти не пострадал. Однако ко второму полету Стрела так и не подготовилась.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекци о нирует много лет. Вот, например, вы знали, что автопилот для сельхозтехники появился в СССР почти 50 лет назад?
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