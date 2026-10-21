3 самых доступных новых автомобиля с АКП в России: какой выбрать?

Lada или Changan? Эксперт определил самый доступный автомобиль с АКП в России

Вкусы россиян стремительно меняются. Самое заметное – кроссоверы потеснили некогда любимые нами седаны. Но это мы и так видим – достаточно мимолетного взгляда на дорогу.

Есть и незаметная со стороны трансформация наших предпочтений. Речь о наращивании популярности двухпедальных автомобилей. Согласно данным агентства «Автостат», в прошлом году доля продаж машин с автоматом в России вышла на рекордные 74,2%.

Когда-то наличие автоматической трансмиссии априори было символом дорогой и статусной машины. Но сейчас ситуация изменилась – шильдик АТ зачастую встречается даже на бюджетных моделях. Тройку самых доступных из них мы сейчас рассмотрим.

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Lada Iskra (от 1 497 000 рублей)

Самая свежая тольяттинская малолитражка (дебют – в 2025 г.) изначально предлагается с автоматизированной трансмиссией – под таким термином вазовцы подразумевают вариатор. Его волжане закупают в Китае – у фирмы WLY.

C базовым 90-сильным восьмиклапанником вариатор не сочетается – им снабжают только 106-сильную 16-клапанную модификацию. Указанная в заголовке цена доступна только для седана. В версии SW (универсал) наличие такой трансмиссии обойдется в 1 677 000 рублей, а SW Cross (у нее увеличен клиренс) – в 1 747 000 рублей.

Lada Vesta (от 1 528 000 рублей)

Вариатор WLY прописался под капотом обновленной Весты не сразу, а только в 2024 году – вазовцы долго искали партнера и проводили доводочные испытания.

Веста подкупает завидным разнообразием модификаций – такого количества никто из соперников и близко не предлагает. Начальная версия снабжается мотором 1.6 (106 л.с.) – в двухпедальном исполнении она стоит от 1 528 000 рублей, а с двигателем 1.8 (122 л.с.) – от 1 754 000 рублей. Это за обычный седан.

А ведь есть еще и приподнятый вариант Cross (от 1 787 000 рублей), универсал SW (от 1 628 000 рублей) и SW Cross (от 1 877 000 рублей).

Changan Alsvin (от 2 069 900 рублей)

В отличие от отечественных малолитражек Alsvin снабжается не вариатором, а роботом с двумя сцеплениями. Настроен он удачно – рывки и заминки при переключениях не досаждают. И за надежность можно не переживать – на рынке много образцов с пробегом свыше 100 000 км, у которых с трансмиссией проблем нет. Кстати, заводская гарантия на Changan интереснее, чем на Лады: 5 лет или 150 000 км против 3 лет или 100 000 км.

Вариантов выбора двигателя нет – Alsvin предлагается только с агрегатом 1.5 отдачей 98 л.с. В начальной комплектации Люкс цена составляет 2 069 000 рублей. За более богатое исполнение Техно придется выложить 2 119 900 рублей. Кстати, у дилеров встречаются образцы 2024 года выпуска. Они дешевле – от 1 889 900 рублей.

Какой автомобиль с АКП выбрать?

Из этой троицы я бы остановился на Ладе – что Веста, что Искра современнее, чем Alsvin. А главное – они будут еще долго выпускаться, в то время как «китаец» доступен у нас только 2025 года выпуска. Более свежие машины в этом году не завозились. И не факт, что будут.

Ну а если хочется сэкономить по полной, то лучше чуть подождать – в начале следующего года в Тольятти запланировано производство двухпедальной Гранты. Она будет комплектоваться таким же точно вариатором, что и Веста с Искрой, но ценник ожидается более демократичным.

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