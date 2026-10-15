Рейтинг фрикционных шин 2026/27: выбрали лучшие
Британский портал Tyre Reviews провел масштабный тест зимних шин сезона 2026/27. В испытаниях приняли участие девять моделей – от признанных премиум-брендов до бюджетного сегмента. Тест проходил в размере 205/55 R17 на автомобиле Volkswagen Golf Mk 8.5. Эксперты измерили тормозной путь на сухом и мокром покрытии, на снегу, оценили управляемость, уровень шума в салоне и сопротивление качению.
Методология: как считали баллы
Итоговая оценка формировалась с учетом приоритетов для зимней эксплуатации.
Вес дисциплин распределился следующим образом: мокрые покрытия – 40% , снег – 37,5% , сухой асфальт – 10% , комфорт – 10% и сопротивление качению – 2,5% . Такой подход, по мнению британских испытателей, максимально похож на реальные условия эксплуатации: большинство водителей зимой сталкиваются именно с мокрым асфальтом, а не с глубоким снегом. Как и большинство жителей крупных городов России.
9-е место. Triangle WinterX TW401
Шина Triangle WinterX TW401 оказалась на последней строчке рейтинга. Бюджетная шина показала последний результат во всех снежных дисциплинах и самое высокое сопротивление качению – на 21,6% выше, чем у лидера. На мокром покрытии тормозной путь оказался на 15,7% длиннее, чем у Continental. Единственное, чем она выделилась, – второе место по комфорту после Vredestein. Эксперты отметили, что на снегу шина вела себя предсказуемо и без сюрпризов, но на мокром покрытии задняя ось становилась нестабильной в слаломе.
8-е место. Vredestein Wintrac Pro Plus
Vredestein Wintrac Pro Plus заняла восьмое место, но стала лучшей в тесте по ездовому комфорту – шина отлично поглощает неровности. Управляемость предсказуемая и легкая. Однако по сцепным свойствам на сухом и мокром покрытии она серьезно уступала лидерам, а также оказалась одной из самых шумных.
7-е место. Hankook Winter i*cept RS3
Hankook Winter i*cept RS3 стала лучшей в тесте по сопротивлению прямому аквапланированию, удерживая сцепление на скорости до 90,8 км/ч. Шина также оказалась легкой в управлении на снегу. Однако она уступала лидерам в торможении на сухом и мокром покрытии, а на мокрой дороге с задержкой реагировала на поворот руля.
6-е место. Nokian Snowproof 3P
Nokian Snowproof 3P заняла шестое место. Для бренда, который традиционно ассоциируется с зимними шинами, результат на снегу оказался неожиданным: шестое место в торможении и разгоне, хотя отставание от лидера было минимальным. При этом шина показала лучшее сопротивление прямому аквапланированию в тесте и была легка в управлении на снегу. Основные недостатки – слабое торможение на сухом и мокром покрытии, а также самый высокий уровень шума.
5-е место. Bridgestone Blizzak 6
Bridgestone Blizzak 6 – на пятом месте. Шина показала самый короткий тормозной путь на сухом покрытии и практически сравнялась с лидерами в торможении на мокром . Сопротивление качению – минимальное . На снегу шина продемонстрировала хорошее сцепление в поворотах, но уступила лидерам в торможении и разгоне .
4-е место. Michelin Alpin 7
Michelin Alpin 7 заняла четвертое место. Эксперты отметили хорошую управляемость на сухом покрытии и низкое сопротивление качению. На снегу шина показала очень хорошие результаты в торможении и разгоне. Однако на мокром покрытии она продемонстрировала недостаточную поворачиваемость в ходовых поворотах. Кроме того, это самая жесткая шина по части ездового комфорта в тесте.
3-е место. Pirelli Cinturato Winter 3
Pirelli Cinturato Winter 3 замкнула тройку лидеров. По совокупности сцепных свойств эта шина оказалась самой стабильной в тесте – во всех дисциплинах она показала хороший результат. Отличные показатели в торможении и управляемости на сухом покрытии, плюс хорошее сопротивление аквапланированию. Главный недостаток – самое высокое сопротивление качению среди премиальных шин.
2-е место. Continental WinterContact TS 870 P
Continental WinterContact TS 870 P занял второе место, совсем немного уступив победителю. По традиции для Continental, эта шина стала лучшей именно на мокром покрытии, выиграв и в торможении, и показав при этом лучшее время на круге. На снегу второй результат, как в объективных, так и в субъективных оценках, а также эта шина стала самой тихой в тесте.
Эксперты отметили, что модель может вести себя нестабильно от теста к тесту, но в этот раз испытателям попался комплект шин в «почти идеальной форме». Единственное, что помешало занять первое место, – результаты на сухом покрытии: четвертое место в торможении и средняя оценка управляемости.
1-е место. Goodyear UltraGrip Performance 3
Goodyear UltraGrip Performance 3 стал лучшей шиной теста, одержав победу в трех снежных дисциплинах: торможении, разгоне и управляемости. Эксперты отметили, что шина доминировала на снегу не в ущерб другим характеристикам. Она заняла третье место в торможении на сухом покрытии, третье – в управляемости на мокрой дороге и второе – по уровню шума.
Слабая сторона шины – пятое место в торможении на мокром покрытии, однако отставание от лидера составило всего около 2%. По сопротивлению качению шина показала средний результат.
В галерее ниже представлены результаты испытаний в самых важных дисциплинах (название дисциплины – в подписи к фото):
Какие шины выбрать?
Тест Tyre Reviews показал, что разрыв между лидерами минимален: первые три места разделили всего около четверти балла. Все восемь премиальных шин продемонстрировали достойный уровень, и выбор между ними зависит от индивидуальных приоритетов водителя.
Goodyear UltraGrip Performance 3 – надежный вариант для снежных зим, Continental WinterContact TS 870 P – лучший выбор для регионов, где дожди зимой идут чаще, чем снег, а Pirelli Cinturato Winter 3 – для тех, кто ценит стабильность в любых условиях. Бюджетная Triangle WinterX TW401 подойдет водителям со спокойной манерой вождения.
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