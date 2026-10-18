Мотор от Жигулей и водомет — самодельная амфибия из СССР

«За рулем» вспомнил Ихтиандра из фильма «Путешествие будет приятным»

В фильме «Путешествие будет приятным» 1982 года со Светланой Амановой и Борисом Галкиным одну из важных ролей сыграл автомобиль-амфибия Ихтиандр.

Автомобиль-амфибия Ихтиандр

Его создали Игорь Рикман и Алексей Ревякин.

Привычных дверей не было, а доступ в салон обеспечивал сдвижной колпак.

По дороге Ихтиандр двигался благодаря мотору ВАЗ‑2103, состыкованному с коробкой передач от ЗАЗ‑966, а на воде в дело вступал водомет, вал которого через муфту соединялся с коленвалом двигателя.

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