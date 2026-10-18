Мотор от Жигулей и водомет — самодельная амфибия из СССР
«За рулем» вспомнил Ихтиандра из фильма «Путешествие будет приятным»
В фильме «Путешествие будет приятным» 1982 года со Светланой Амановой и Борисом Галкиным одну из важных ролей сыграл автомобиль-амфибия Ихтиандр.
Автомобиль-амфибия Ихтиандр
Его создали Игорь Рикман и Алексей Ревякин.
Привычных дверей не было, а доступ в салон обеспечивал сдвижной колпак.
По дороге Ихтиандр двигался благодаря мотору ВАЗ‑2103, состыкованному с коробкой передач от ЗАЗ‑966, а на воде в дело вступал водомет, вал которого через муфту соединялся с коленвалом двигателя.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекци о нирует много лет. Вот, например, вы знали, что автопилот для сельхозтехники появился в СССР почти 50 лет назад?
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