Можно ли передать автомобильные номера по наследству?

Глава ГАИ разъяснил процедуру регистрации ТС и выдачи регистрационных знаков

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Отец при продаже машины написал заявление о сохранении за ним номеров, однако скоропостижно скончался. Год, отведенный на хранение, заканчивается раньше, чем я смогу вступить в право наследования его имущества. Есть ли шанс оставить эти номера за собой?

Алекс, Ленинградская обл.

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– Такого шанса нет. В первую очередь потому, что государственные регистрационные номера, присваиваемые ТС при его регистрации, равно как и выдаваемые государственные регистрационные знаки, не являются собственностью лица, за которым регистрируется транспортное средство, поэтому не могут передаваться по наследству.

Кроме того, согласно Правилам государственной регистрации ТС в регистрационных подразделениях Госавтоинспекции МВД, утвержденным постановлением Правительства РФ от 21 декабря 2019 г. № 1764, при получении Госавтоинспекцией сведений о смерти физического лица, за которым сохранен государственный регистрационный номер, срок его сохранения считается оконченным с даты смерти.

Особенности регистрации автомобилей в чужом регионе описаны тут.