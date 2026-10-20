Дешевая покупка на маркетплейсе — и сумки больше не будут летать по багажнику

Читатель «За рулем» применил универсальные крючки для наведения порядка в авто

В автомобиле Ford Fiesta 2007 года в багажнике отсутствуют крючки для сумок.

На маркетплейсе купил складные хозяйственные пластиковые крючки и прикрутил их саморезами к пластиковой обшивке багажника с двух сторон.

Смотрятся органично, в глаза не бросаются. Главное – сумки и продукты по багажнику не катаются. Такое решение подойдет для многих автомобилей.

А. Иванов, г. Бердянск

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Складные хозяйственные крючки в багажнике Ford Fiesta Смотрятся органично, в глаза не бросаются.

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