Дешевая покупка на маркетплейсе — и сумки больше не будут летать по багажнику
В автомобиле Ford Fiesta 2007 года в багажнике отсутствуют крючки для сумок.
На маркетплейсе купил складные хозяйственные пластиковые крючки и прикрутил их саморезами к пластиковой обшивке багажника с двух сторон.
Смотрятся органично, в глаза не бросаются. Главное – сумки и продукты по багажнику не катаются. Такое решение подойдет для многих автомобилей.
А. Иванов, г. Бердянск
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