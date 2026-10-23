Бензин в 2026 году: как снизить риски для двигателя

Временное расширение перечня разрешенных экологических классов бензина — повод внимательнее относиться к качеству топлива и профилактике системы впрыска, но не причина считать любой «не-К5» бензин опасным для двигателя

Ситуация на топливном рынке в 2026 году действительно изменилась. В России временно разрешен выпуск и оборот автомобильного бензина экологических классов К2, К3, К4 и К5. Экологический класс влияет, прежде всего, на допустимое содержание серы и ряда других компонентов в топливе, но не определяет октановое число. Наличие моющих присадок тоже не является обязательным признаком конкретного экологического класса.

Для автовладельца практический вывод простой: заправляться нужно бензином с октановым числом, рекомендованным производителем автомобиля, и обращать внимание на экологический класс топлива. И применять профилактические средства по инструкции и по реальной необходимости.

К чему чувствительны современные системы впрыска

Двигатели с распределенным впрыском имеют одно конструктивное преимущество: бензин подается во впускной тракт и омывает впускные клапаны. Это снижает склонность к накоплению части отложений на клапанах . Но такой двигатель все равно чувствителен к загрязнению форсунок и повышенному содержанию серы, особенно если автомобиль оснащен каталитическим нейтрализатором.

У двигателей с непосредственным впрыском требования к состоянию форсунок и качеству распыла выше. Топливо подается непосредственно в цилиндр под давлением в сотни бар. На смесеобразование остается очень мало времени, поэтому изменение характеристик распыла или образование отложений на распылителе способно заметнее влиять на работу двигателя, выбросы и экономичность.

Есть и еще одно важное отличие: в двигателях с непосредственным впрыском бензин не омывает впускные клапаны. Поэтому отложения на них формируются по иному механизму и во многом связаны с парами масла и системой вентиляции картера. Нельзя объяснять все загрязнения впускных клапанов только качеством бензина.

Что именно изменилось в 2026 году

С 5 августа 2026 года действует Постановление Правительства РФ № 976. До 1 июля 2027 года оно допускает выпуск и обращение в России автомобильного бензина экологических классов К2, К3, К4 и К5 с предусмотренными постановлением особенностями. Предыдущее Постановление № 819 от 2 июля 2026 года утратило силу 5 августа 2026 года.

По ТР ТС 013/2011 предельное содержание серы зависит от экологического класса бензина: для К2 — до 500 мг/кг, К3 — до 150 мг/кг, К4 — до 50 мг/кг, К5 — до 10 мг/кг. Для ароматических углеводородов требования также различаются: для К3 допускается до 42% по объему, для К4 и К5 — до 35%, для К2 этот показатель в соответствующем приложении не нормируется.

Сера и каталитический нейтрализатор

Сера присутствует в бензине в составе сероорганических соединений и не является механической примесью, которая способна «закупорить» бензонасос. После сгорания серосодержащие компоненты выхлопа могут адсорбироваться на активных компонентах и носителе каталитического нейтрализатора, снижая эффективность преобразования вредных компонентов выхлопа.

Степень такого снижения зависит от количества серы, состава и состояния катализатора и температурного режима. Важно и другое: серное отравление катализатора не всегда полностью необратимо. При определенных температурных и окислительно-восстановительных режимах часть серных соединений может удаляться с активных поверхностей. Поэтому формула «больше серы — значит неизбежная замена катализатора» технически неверна.

Как электроника компенсирует различные отклонения

Современный ЭБУ способен компенсировать часть отклонений, но только в пределах заложенных алгоритмов и исправности системы.

Длительность впрыска топлива корректируется по нескольким контурам управления. В замкнутом контуре ЭБУ использует сигнал датчика кислорода и расчет массы воздуха для поддержания заданной лямбды.

При позднем зажигании максимум давления в цилиндре может смещаться на более поздний угол поворота коленчатого вала. Если отклонение от оптимальной фазы существенно, эффективный КПД может снижаться, а удельный расход топлива — увеличиваться.

Три уязвимости, за которыми стоит следить

1. Образование отложений или коксование. Состав топлива и эффективность моющего пакета могут влиять на формирование отложений на форсунках и в камере сгорания. Для впускных клапанов двигателей с непосредственным впрыском механизм отличается: из-за отсутствия омывания бензином на них могут накапливаться продукты из паров масла и картерных газов .

2. Загрязнение распылителей. Отложения на наконечнике и в отверстиях форсунки могут уменьшать эффективное проходное сечение, изменять форму и угол факела, увеличивать размер капель и ухудшать смесеобразование. При выраженном загрязнении это может влиять на экономичность, стабильность работы и уровень выбросов.

3. Снижение активности нейтрализатора. Серосодержащие компоненты выхлопа способны частично блокировать активные компоненты каталитического нейтрализатора и ухудшать преобразование HC , CO и NOx . Но повышение содержания серы не означает автоматическую необходимость замены нейтрализатора.

Что можно противопоставить

Полностью компенсировать состав топлива средствами автохимии невозможно. Моющие составы не меняют экологический класс бензина и не удаляют из него серу. Их задача — профилактика и очистка отложений в тех узлах, для которых продукт предназначен.

Уровень 1: профилактическая моющая присадка

Наличие моющих присадок не является обязательным признаком ни низкого, ни высокого экологического класса бензина. Дополнительную моющую присадку можно применять по инструкции производителя как профилактическое средство.

Моющая присадка в топливо LAVR Ln 2126 рассчитана на 40–60 л топлива. Средство заливается в бак перед заправкой. Оно не удаляет серу и не меняет экологический класс топлива, но придает топливу дополнительные моющие свойства и помогает поддерживать чистоту элементов всей топливной системы.

Уровень 2: направленная очистка форсунок

Если автомобиль некоторое время эксплуатировался без дополнительной моющей профилактики, на форсунках могли сформироваться отложения. Их количество зависит от топлива, конструкции системы впрыска и режимов эксплуатации.

Средство «Очиститель инжекторов присадка в бензин LAVR Ln 2109» производитель рекомендует применять каждые 3000 км.

«Очиститель инжекторов TURBO присадка в бензин LAVR Ln 2140» — каждые 5000 км. Этот продукт предназначен прежде всего для бензиновых двигателей с турбонаддувом и непосредственным впрыском. Обе упаковки рассчитаны на 40–60 л бензина.

Такие составы предназначены для очистки форсунок и восстановления характеристик факела распыла. Улучшение динамики возможно в том случае, если ее ухудшение действительно было связано с загрязнением форсунок.

Уровень 3: безразборная промывка системы впрыска

Городская эксплуатация с частыми короткими поездками и неполным прогревом может способствовать накоплению отложений. В двигателях с непосредственным впрыском при этом важно отдельно оценивать загрязнение форсунок и отложения на впускных клапанах — это разные процессы.

Безразборная промывка LAVR ML 101 ( Ln 2001) выполняется с подключением промывочной станции. По инструкции двигатель работает на составе 10–15 минут на холостом ходу, затем его глушат на 10–15 минут для воздействия на отложения, после чего снова запускают и вырабатывают состав, периодически повышая обороты до 1500–2500 об/мин. Форсунки при этом не демонтируются.

Промывка предназначена для очистки системы впрыска и восстановления характеристик распыла форсунок. Фактический результат зависит от типа и степени загрязнения, а также от технического состояния форсунок.

Как выстроить профилактику

Универсальной схемы «каждая пятая заправка» для всех автомобилей нет: объем бака, расход топлива, тип системы впрыска и условия эксплуатации различаются. Надежнее ориентироваться на инструкцию конкретного продукта и пробег.

Моющая присадка в топливо LAVR Ln 2126 — профилактическое применение по инструкции, в том числе при заправке топливом, качество которого вызывает сомнения.

2126 — профилактическое применение по инструкции, в том числе при заправке топливом, качество которого вызывает сомнения. Очиститель инжекторов присадка в бензин LAVR Ln 2109 — ориентировочно каждые 3000 км.

2109 — ориентировочно каждые 3000 км. Очиститель инжекторов TURBO присадка в бензин LAVR Ln 2140 — ориентировочно каждые 5000 км.

присадка в бензин 2140 — ориентировочно каждые 5000 км. Промывка системы впрыска бензинового двигателя LAVR ML 101 ( Ln 2001) — профилактический интервал следует выбирать по инструкции и условиям эксплуатации; в материалах LAVR для базового режима указывается 20 000–30 000 км, а более короткий интервал требует обоснования тяжелыми условиями.

Считаем деньги без лишних обещаний

Если отложения в системе впрыска становятся значительными, возможны ухудшение распыла, рост выбросов, нестабильность работы двигателя и снижение экономичности. При выраженных симптомах нужна диагностика: перечень работ и стоимость зависят от конструкции системы впрыска, типа форсунок и фактической неисправности.

Профилактика обычно обходится дешевле сложного ремонта системы впрыска, но ее экономический эффект нельзя гарантировать заранее. Он зависит от автомобиля, условий эксплуатации и технического состояния узлов.

Итог

Паниковать из-за временного расширения перечня разрешенных экологических классов топлива не стоит. Рациональный подход — заправляться бензином с требуемым для двигателя октановым числом, учитывать указанный на АЗС экологический класс и следить за состоянием системы впрыска.

Моющая автохимия может быть полезной частью профилактики, если применять ее по назначению и по инструкции. Она помогает работать с отложениями, но не способна превратить бензин одного экологического класса в другой и не заменяет качественное топливо, диагностику и исправность двигателя.