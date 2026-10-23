Сравнение грузовых автомобилей Садко 9 и Садко NEXT

Как особенности Садко 9 и Садко NEXT влияют на их возможности и какой автомобиль лучше подойдет для конкретных задач бизнеса?

Садко 9 и Садко NEXT внешне похожи и относятся к полноприводным среднетоннажным грузовикам, однако различаются по назначению. Первый рассчитан на перевозку более тяжелых грузов в сложных дорожных условиях, второй — на работу там, где дорог практически нет.Внешнее сходство грузовых автомобилей нередко приводит к тому, что покупатели воспринимают Садко 9 и Садко NEXT как две версии одной машины. Отсюда могут возникать неверные ожидания: например, от более грузоподъемного Садко 9 ожидают такой же экстремальной проходимости, какой обладает Садко NEXT. На деле автомобили создавались для разных задач. Разберем подробнее.

«Садко 9» ориентирован на перевозку тяжелых грузов по асфальту, грунтовым дорогам, снегу и размокшему покрытию. Его сильные стороны — увеличенная грузоподъемность, мощный двигатель и пневматическая задняя подвеска.

«Садко NEXT» предназначен для более тяжелого бездорожья и отличается внедорожной подготовкой, позволяющей эксплуатировать автомобиль в условиях сложного рельефа и высокой влажности. Именно поэтому выбирать между моделями следует не по принципу «какая лучше», а исходя из того, где будет работать автомобиль, какие грузы ему предстоит перевозить и насколько сложным окажется маршрут.

Общая основа: полный привод и высокий дорожный просвет

Обе модели оснащаются подключаемым полным приводом и усиленной раздаточной коробкой типа Part-time с дистанционными приводами подключения переднего моста и пониженной передачи в раздаточной коробке. Дорожный просвет автомобилей составляет 315 мм.

Такого набора характеристик достаточно для уверенного движения по грунтовым дорогам, снегу, размокшему покрытию и умеренному бездорожью. Обе машины способны работать там, где возможности обычного дорожного грузовика уже ограничены.

Объединяет модели и универсальность шасси. Его габариты позволяют использовать представленные на рынке надстройки и адаптировать автомобиль под конкретную отрасль: установить бортовую платформу, фургон, автогидроподъемник, ремонтную мастерскую, коммунальное оборудование или другую специализированную конструкцию.

Однако при общей технической базе акценты у автомобилей расставлены по-разному.

Садко NEXT — когда проходимость важнее грузоподъемности

Садко NEXT

Главная специализация Садко NEXT — работа на тяжелом бездорожье. Автомобиль подготовлен к преодолению участков, где сложный рельеф сочетается с водой, глубокой колеей, крутыми подъемами и спусками.

Глубина преодолеваемого автомобилем брода достигает 1,2 метра. Электрооборудование с соответствующим классом защиты, вынесенная система сапунирования и наружный воздухозаборник надежно защищают автомобиль от попадания воды в агрегаты и возникновения гидроудара.

Геометрическая проходимость обеспечивается в том числе большими углами свеса: передний достигает 45 градусов, задний — 37 градусов. Автомобиль может двигаться по дорогам с углом наклона до 60%. Эти характеристики позволяют ему работать в экстремальных условиях, где главным требованием становится не объем перевозимого груза, а способность добраться до нужной точки.

Полная масса Садко NEXT составляет 6,8 тонны, а грузоподъемность шасси — 3065 кг. Автомобиль комплектуется шинами размерности 12.00R18 и рессорной задней подвеской. Дизельный двигатель ЯМЗ 53433 развивает мощность 148,9 л.с.

Такое сочетание характеристик делает Садко NEXT подходящим решением для нефтегазовой отрасли, лесозаготовки и лесного хозяйства, горнодобывающих предприятий, сельского хозяйства, аварийно-спасательных и других служб, которым приходится регулярно работать вне дорог.

Садко 9 — больше груза за один рейс

Садко 9

Садко 9 создавался с другим приоритетом. Это полноприводный грузовик, которому требуется перевозить больше груза или нести тяжелую специализированную надстройку. Полная масса машины составляет 9 тонн, а грузоподъемность шасси достигает 5200 кг, что на 2135 кг больше, чем у Садко NEXT. На практике увеличенная грузоподъемность позволяет перевозить больше материалов за один рейс, сокращать количество поездок и снижать транспортные затраты в расчете на тонну груза. Кроме того, запас по массе расширяет выбор тяжелых и нестандартных надстроек.

Для работы с повышенными нагрузками автомобиль получил усиленный задний мост, изготовленный из стали толщиной 10 мм. У Садко NEXT толщина стали заднего моста составляет 8,5 мм. Садко 9 также оснащается шинами размерности 315/80R22,5.

Еще одно принципиальное отличие — задняя пневматическая подвеска. Она повышает плавность хода и помогает гасить колебания при движении по неровным поверхностям, сохраняя груз от повреждений.

Пневмоподвеска выполняет и практическую функцию при погрузке и разгрузке. Возможность регулировать высоту задней части платформы упрощает работу с пандусами, эстакадами и погрузочной техникой. На продолжительных маршрутах более плавный ход также способствует снижению утомляемости водителя.

Садко 9 комплектуется дизельным двигателем ЯМЗ-534 мощностью 168,9 л.с. Дополнительный запас мощности востребован при движении с полной нагрузкой, на подъемах и сложных участках маршрута.

Таким образом, стихия Садко 9 — не экстремальное бездорожье, а перевозка тяжелых грузов в условиях, где наряду с асфальтом встречаются грунтовые участки, снег, грязь и разбитые подъездные дороги. Автомобиль востребован в строительстве, коммунальном хозяйстве, энергетике и связи, а также в дорожных службах.

Надежность с расчетом на интенсивную эксплуатацию

Обе модели обладают запасом прочности и рассчитаны на эксплуатацию в непростых условиях. В конструкции используются крепкая рама, увеличенные колеса и усиленные узлы, способные выдерживать значительные нагрузки.

Детали рамы проходят катафорезную обработку. Она повышает устойчивость металла к коррозии, сколам, царапинам и воздействию агрессивной среды. Это особенно важно для коммерческой техники, которая круглый год работает на открытом воздухе, строительных площадках, грунтовых дорогах и территориях, где применяются противогололедные реагенты.

На оба автомобиля распространяется гарантия сроком два года или до достижения пробега 100 тыс. км — в зависимости от того, что наступит раньше. Гарантия от сквозной коррозии составляет 8 лет.

Комфортная для водителя в обоих грузовиках

По оснащению кабины модели идентичны. Просторный и эргономичный кабинный модуль предусматривает открытые и закрытые ниши, ящики и отделения для вещей, документов и инструментов. В базовое оснащение входят подрессоренное сиденье водителя с подогревом, электроподогрев зеркал, атермальные теплопоглощающие стекла, предпусковой подогреватель, электрические стеклоподъемники и круиз-контроль. В качестве дополнительного оборудования доступны кондиционер и мультимедийная система формата 2DIN.

Обе модели можно заказать с однорядной или двухрядной кабиной. Стандартный трехместный вариант подойдет, если основным приоритетом остается перевозка грузов и установка вместительной надстройки. Семиместная кабина позволяет одновременно доставлять на объект рабочую бригаду, оборудование и материалы.

Теперь очевидно, какую модель выбрать

Осознанный выбор между Садко 9 и Садко NEXT начинается с простого вопроса: «Автомобилю предстоит перевозить больше груза по сложным дорогам или уверенно двигаться там, где дорог нет?»

Если автомобиль большую часть времени будет двигаться по дорогам общего пользования и грунтовым маршрутам, а основными требованиями являются высокая грузоподъемность и возможность установки тяжелой надстройки, оптимальным выбором станет Садко 9. Его преимущества раскрываются в строительстве, коммунальном хозяйстве, энергетике, связи и дорожном обслуживании.

Если техника должна регулярно работать в экстремальных условиях бездорожья, преодолевать глубокие броды, крутые подъемы и участки со сложным рельефом, ваш выбор – Садко NEXT. Он ориентирован на отрасли и службы, для которых способность добраться до удаленного объекта важнее максимальной массы перевозимого груза.

Таким образом, Садко 9 и Садко NEXT не заменяют и не противопоставляются друг другу. Они закрывают разные эксплуатационные сценарии.