Удалил катализатор из-за плохого бензина — как к этому отнесется ГАИ?

Глава ГАИ рассказал о юридических последствиях удаления нейтрализатора в авто

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Из-за ухудшения качества топлива на Ладе Весте решил удалить каталитический нейтрализатор в системе выпуска отработавших газов с перепрошивкой «мозгов». Не будет ли претензий со стороны сотрудников ГАИ?

А. Светлов, г. Тюмень

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– Приложение к Основным положениям по допуску ТС к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения запрещает эксплуатацию автомобиля с некомплектной системой питания и выпуска отработавших газов, а также если содержание вредных веществ в отработавших газах и их дымность превышают установленные величины.

В условиях дорожного движения при отсутствии визуальных признаков идентифицировать удаленный каталитический нейтрализатор отработавших газов затруднительно, поэтому претензий со стороны сотрудников Госавтоинспекции, вероятно, не будет. Однако пройти технический осмотр такое ТС шансов не имеет.

Кроме того, советую задуматься о комфорте и благополучии других участников движения, а также ваших близких, которым придется дышать загрязненным воздухом. С учетом изложенного рекомендую привести выпускную систему в соответствие с требованиями производителя транспортного средства.

О том, как продлить жизнь каталитическому нейтрализатору, «За рулем» рассказывал ранее