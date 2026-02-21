#
Может ли инспектор требовать диагностическую карту при проверке документов?

Глава ГАИ разъяснил особенности техосмотра личных автомобилей

Вопрос от читателя «За рулем»:

– В каких случаях инспектор ДПС может потребовать диагностическую карту о техосмотре?

Золоторожский Сергей, г. Волгоград

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– Перечень документов, которые водитель обязан иметь при себе и передавать для проверки сотрудникам полиции, установлен пунктом 2.1.1 ПДД.Диагностическая карта, оформляемая по результатам проведения технического осмотра транспортного средства, в указанный перечень не входит, следовательно, не может быть затребована сотрудником полиции.

В случае необходимости факт прохождения технического осмотра может быть установлен сотрудником путем обращения к единой автоматизированной информационной системе.

Одновременно напомню, что согласно статье 15 Федерального закона от 1 июля 2011 г. № 170‑ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в настоящее время не подлежат техническому осмотру легковые автомобили и мототранспортные средства, принадлежащие на праве собственности физическим лицам и используемые ими исключительно в личных целях, не связанных с иной деятельностью, в том числе с предоставлением услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, осуществлением перевозок пассажиров, использованием личного транспорта в служебных целях.

  • О том, в каких случаях требуется прохождение техосмотра автомобиля, рассказано тут.
«За рулем»
Фото:Depositphotos и «За рулем»
21.02.2026 
