Техосмотр-2026 – что изменится и сколько придется платить в разных регионах
С 1 сентября вступили в силу поправки в Налоговый кодекс РФ, поднимающие величину различных госпошлин. Так, вдвое подорожала выдача водительских прав, втрое – свидетельства о регистрации, наполовину – новые номерные знаки.
Появился и принципиально новый сбор – 500 рублей за внесение сведений в ЕАИСТО при оформлении диагностической карты транспортного средства (было бесплатно), эту сумму должен оплачивать владелец транспорта (дополнительно к стоимости самого ТО). А с 1 января, как ожидают, подорожает и сама диагностическая карта.
Предельный размер
Тарифами техосмотра ведает Федеральная антимонопольная служба РФ. Она и разработала приказ о внесении изменений в Методику расчета предельного размера платы за проведение ТО. Для легковых автомобилей этот размер поднимется на 33%, для мотоциклов, микроавтобусов и крупнотоннажных грузовиков – на 21%.
Но не обольщайтесь термином «предельный размер». По факту он минимальный – не меньше, чем указано. Ведь схема предусматривает индексацию базового тарифа, индивидуальную для каждого региона.
В приказе уже написано: «При расчете предельного размера платы за проведение ТО на 2026 год методом индексации полученные значения не могут быть менее значений, представленных в таблице».
Индексация в 2024 году составила порядка 12%, в 2025‑м – еще 7,4%, и во многих регионах плата уже сейчас заведомо выше, чем прописанная в этой таблице. Если в Татарстане за ТО легкового автомобиля пока платят 1098 рублей, то в Краснодарском крае – 1563, а в Чукотском АО – 4940 рублей. Действующий сегодня предел «913 рублей» не встречается нигде.
Откуда такой разброс? Замороченные формулы расчета учитывают множество факторов, включая годовую валовую выручку и коэффициент загрузки операторов ТО, количество операторов ТО и транспортных средств в регионе. Смысл в том, чтобы плата за работу была адекватной и приносила оператору прибыль – это справедливо.
Но при этом методика не учитывает инфляцию, для чего и пересматривают стартовую величину взимаемой суммы, ибо ее не меняли три года.
Масштабы
В России около 3900 аккредитованных для проведения ТО центров. В год они выдают около 9 млн диагностических карт: в среднем по 2300 машин на каждый центр. Если вычеркнуть выходные и считать только будни, то по 9,3 машины в день. Такую загрузку не назвать запредельной, и всё выглядит так, что операторы если и зарабатывают на техосмотре, то это не основной их доход.
Стоимость нормо-часа по ремонту автомобилей кое-где ушла за 2500 рублей, средний чек автосервиса в конце прошлого года перевалил за 10 тысяч рублей. Далеко не во всех регионах сервисы могут серьезно нажиться на техосмотре. Разве что расположены близ регистрационных отделений ГАИ или получили подряд у крупного перевозчика.
Поэтому, как кажется, новые расценки не сильно повлияют на жизнь рядовых автовладельцев. Правила техосмотра остаются прежними. Как и раньше, частный легковой транспорт, за исключением работающего в такси, подлежит техосмотру только при постановке на учет – автомобиля или мотоцикла старше четырех лет. Да еще при внесении изменений в конструкцию.
Предельный размер платы за проведение ТО на 2026 год (проект)
|
Категория (тип) транспортного средства (ТС)
|
Плата, руб. (без НДС)
|
M1 (легковые автомобили, не более 9 мест)
|
1363
|
М2 (ТС до 5 т, свыше 9 мест)
|
1977
|
М3 (ТС свыше 5 т, свыше 9 мест)
|
2389
|
N1 (грузовые до 3,5 т)
|
1264
|
N2 (грузовые от 3,5 до 12 т)
|
2304
|
N3 (грузовые свыше 12 т)
|
2487
|
О1, О2 (прицепы до 3,5 т)
|
953
|
О3, О4 (прицепы свыше 3,5 т)
|
1609
|
L (мопеды, мотоциклы, квадроциклы)
|
406
|
Городской электрический транспорт
|
1710
