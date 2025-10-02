Техосмотр-2026 – что изменится и сколько придется платить в разных регионах

Назван предельный размер стоимости техосмотра в 2026 году

С 1 сентября вступили в силу поправки в Налоговый кодекс РФ, поднимающие величину различных госпошлин. Так, вдвое подорожала выдача водительских прав, втрое – свидетельства о регистрации, наполовину – новые номерные знаки.

Появился и принципиально новый сбор – 500 рублей за внесение сведений в ЕАИСТО при оформлении диагностической карты транспортного средства (было бесплатно), эту сумму должен оплачивать владелец транспорта (дополнительно к стоимости самого ТО). А с 1 января, как ожидают, подорожает и сама диагностическая карта.

Предельный размер

Тарифами техосмотра ведает Федеральная антимонопольная служба РФ. Она и разработала приказ о внесении изменений в Методику расчета предельного размера платы за проведение ТО. Для легковых автомобилей этот размер поднимется на 33%, для мотоциклов, микроавтобусов и крупнотоннажных грузовиков – на 21%.

Но не обольщайтесь термином «предельный размер». По факту он минимальный – не меньше, чем указано. Ведь схема предусматривает индексацию базового тарифа, индивидуальную для каждого региона.

В приказе уже написано: «При расчете предельного размера платы за проведение ТО на 2026 год методом индексации полученные значения не могут быть менее значений, представленных в таблице».

Индексация в 2024 году составила порядка 12%, в 2025‑м – еще 7,4%, и во многих регионах плата уже сейчас заведомо выше, чем прописанная в этой таблице. Если в Татарстане за ТО легкового автомобиля пока платят 1098 рублей, то в Краснодарском крае – 1563, а в Чукотском АО – 4940 рублей. Действующий сегодня предел «913 рублей» не встречается нигде.

Откуда такой разброс? Замороченные формулы расчета учитывают множество факторов, включая годовую валовую выручку и коэффициент загрузки операторов ТО, количество операторов ТО и транспортных средств в регионе. Смысл в том, чтобы плата за работу была адекватной и приносила оператору прибыль – это справедливо.

Но при этом методика не учитывает инфляцию, для чего и пересматривают стартовую величину взимаемой суммы, ибо ее не меняли три года.

Масштабы

В России около 3900 аккредитованных для проведения ТО центров. В год они выдают около 9 млн диагностических карт: в среднем по 2300 машин на каждый центр. Если вычеркнуть выходные и считать только будни, то по 9,3 машины в день. Такую загрузку не назвать запредельной, и всё выглядит так, что операторы если и зарабатывают на техосмотре, то это не основной их доход.

Стоимость нормо-часа по ремонту автомобилей кое-где ушла за 2500 рублей, средний чек автосервиса в конце прошлого года перевалил за 10 тысяч рублей. Далеко не во всех регионах сервисы могут серьезно нажиться на техосмотре. Разве что расположены близ регистрационных отделений ГАИ или получили подряд у крупного перевозчика.

Поэтому, как кажется, новые расценки не сильно повлияют на жизнь рядовых автовладельцев. Правила техосмотра остаются прежними. Как и раньше, частный легковой транспорт, за исключением работающего в такси, подлежит техосмотру только при постановке на учет – автомобиля или мотоцикла старше четырех лет. Да еще при внесении изменений в конструкцию.

Предельный размер платы за проведение ТО на 2026 год (проект)

Категория (тип) транспортного средства (ТС) Плата, руб. (без НДС) M1 (легковые автомобили, не более 9 мест) 1363 М2 (ТС до 5 т, свыше 9 мест) 1977 М3 (ТС свыше 5 т, свыше 9 мест) 2389 N1 (грузовые до 3,5 т) 1264 N2 (грузовые от 3,5 до 12 т) 2304 N3 (грузовые свыше 12 т) 2487 О1, О2 (прицепы до 3,5 т) 953 О3, О4 (прицепы свыше 3,5 т) 1609 L (мопеды, мотоциклы, квадроциклы) 406 Городской электрический транспорт 1710