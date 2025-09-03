Новые пошлины: что действительно изменилось и о чем не стоит волноваться

В ГАИ разъяснили размер новых пошлин

СМИ распространяют неверные сведения о значительном росте государственных пошлин, связанных с безопасностью дорожного движения.

Как сообщает Госавтоинспекция МВД России, приведенные данные о повышении пошлин за выдачу документов (например, водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортных средств) якобы нового образца не соответствуют действительности. В настоящий момент не существует различия между документами нового и старого образца.

С 1 сентября введена новая госпошлина в размере 500 рублей за внесение изменений в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИСТО) при оформлении диагностической карты после техосмотра. Оплату данного сбора должны производить сами автовладельцы, обращающиеся к операторам ТО.

«По вопросам уплаты указанной госпошлины необходимо обращаться к операторам ТО или в территориальный орган МВД России, на территории размещения которого предоставляется соответствующая услуга», – уточнили в ведомстве.

Также изменились размеры других госпошлин. Так, за выдачу национального водительского удостоверения в пластиковом виде сумма выросла с 2 тыс. до 4 тыс. рублей. За выдачу международного водительского удостоверения – с 1,6 тыс. до 3,2 тыс. рублей; за выдачу госномеров на автомобили – с 2 тыс. до 3 тыс. рублей; за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства – с 500 до 1,5 тыс. рублей; за выдачу паспорта транспортного средства – с 800 до 1,2 тыс. рублей.

Кроме того, появилась новая пошлина в размере 15 тыс. рублей, связанная с выдачей автошколам заключения о соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям.

