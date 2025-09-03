#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Бензин уходит в отрыв от инфляции
15 сентября
Бензин уходит в отрыв от инфляции
«Коммерсант»: с начала года цены на топливо на...
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
15 сентября
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
Автостат: у дилеров Solaris закончились запасы...
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
15 сентября
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
BMW презентовала iX3 и обновленный логотип на...

Новые пошлины: что действительно изменилось и о чем не стоит волноваться

В ГАИ разъяснили размер новых пошлин

СМИ распространяют неверные сведения о значительном росте государственных пошлин, связанных с безопасностью дорожного движения.

Рекомендуем
Живучие пятидверки от 400 тыс. руб. — 6 вариантов с ресурсом 300 000 км

Как сообщает Госавтоинспекция МВД России, приведенные данные о повышении пошлин за выдачу документов (например, водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортных средств) якобы нового образца не соответствуют действительности. В настоящий момент не существует различия между документами нового и старого образца.

С 1 сентября введена новая госпошлина в размере 500 рублей за внесение изменений в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИСТО) при оформлении диагностической карты после техосмотра. Оплату данного сбора должны производить сами автовладельцы, обращающиеся к операторам ТО.

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»
«По вопросам уплаты указанной госпошлины необходимо обращаться к операторам ТО или в территориальный орган МВД России, на территории размещения которого предоставляется соответствующая услуга», – уточнили в ведомстве.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Также изменились размеры других госпошлин. Так, за выдачу национального водительского удостоверения в пластиковом виде сумма выросла с 2 тыс. до 4 тыс. рублей. За выдачу международного водительского удостоверения – с 1,6 тыс. до 3,2 тыс. рублей; за выдачу госномеров на автомобили – с 2 тыс. до 3 тыс. рублей; за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства – с 500 до 1,5 тыс. рублей; за выдачу паспорта транспортного средства – с 800 до 1,2 тыс. рублей.

Кроме того, появилась новая пошлина в размере 15 тыс. рублей, связанная с выдачей автошколам заключения о соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
3 мифа о шинах для кроссоверов
Почему наша «Буханка» дороже привозных «китайцев»?
Срок ремонта по ОСАГО увеличат...

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ опубликовал условия действия фирменных скидок на автомобили Lada в сентябре.

Источник:  «Известия»
Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 195
03.09.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0