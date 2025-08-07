#
Пошлины вырастут: успейте оплатить автоуслуги до 1 сентября!

В России увеличены госпошлины на регистрацию ТС и документы водителей

С 1 сентября 2025 года в России вырастут почти все ключевые госпошлины, связанные с регистрацией транспортных средств и выдачей водительских документов. Повышение значительное: где-то в полтора, а где-то почти в три раза.

Сразу возникает вопрос: неужели это новый способ «пополнить бюджет» за счет водителей, или речь идет о справедливой индексации?

Пояснения Минфина и МВД здесь однозначны: «Ставки госпошлин не менялись с 2014–2018 гг. За это время издержки государства на оказание услуг (заработная плата сотрудников, обслуживание серверов, закупка материалов, интеграция баз данных) выросли практически вдвое. Новые тарифы – это корректировка на уровень инфляции».

За что платим

Пошлина – это не плата за кусок пластика или за лист бумаги, как многие уверены. Это плата за государственную услугу, в которой участвует сразу несколько подразделений (от местного МРЭО до центров обработки данных МВД), задействованы десятки, а то и сотни человек, а сама процедура давно ушла от ручной обработки заявлений и бумажных журналов к современной IT-инфраструктуре. Бланк – лишь финальный штрих.

Пересчитаем?

Новые суммы лишь кажутся большими, но если пересчитать пошлины с учетом инфляции за последние 7–10 лет, становится ясно: реальные расходы государства на оказание услуги стали гораздо выше того, что мы платим. Без этих изменений структура расходов МВД давно ушла в минус: сотрудники, помещения, электричество, серверы, базы данных, круглосуточная поддержка портала Госуслуг, электронный документооборот и многое другое требуют затрат.

В пояснительной записке и таблице пошлин фигурируют «документы нового поколения с электронным носителем информации» (NFC-чипом). По давнему замыслу МВД, такие права и СТС должны выглядеть как обычная пластиковая карточка, но с интегрированным чипом. Как бесконтактная банковская карта. Чип хранит не только ваши данные и фотографию, но и защищенную электронную подпись, историю замен, а также сведения о диагностике и страховках (для СТС). Приложил карту к терминалу инспектора – и он о вас всё знает.

Услуга

Пошлина до 2025 г.,

Пошлина с 2025 г.,

ВУ (пластик, обычное)

2000

4000

ВУ (нового поколения, с чипом)

3000

6000

Международные права

1600

3200

ПТС

800

1200

СТС (бумажное/ламинат)

500

1500

СТС (пластик с чипом)

1500

4500

Госномера (авто)

2000

3000

Кто уже ездит с чипом?

Пока модные документы даже не начали выдавать – ни в Москве, ни в Казани, ни в других регионах. Пилотные образцы, которые нам показывали с телеэкранов, существовали только на заводских тестах и не попали в массовый оборот.

Основная причина – технологическая (нехватка российских чипов), а также задержка с закупкой оборудования для персонализации и проверки карт, которое сплошь импортное. Сейчас основной акцент сделан на цифровой дубль в/у и СТС в приложении Госуслуги.Авто, а не на физическую карту с чипом. Что, может быть, выглядит логичнее и современнее.

Будут ли такие права и СТС с чипами выдаваться? Возможно, когда-нибудь, если технические проблемы удастся решить, а сама система докажет свою востребованность.

Кстати, в соцсетях практически нет негативных комментариев по росту пошлин. Водители понимают, что это не спонтанное решение, а попытка привести тарифы к экономической реальности 2025 года. Сама же услуга работает четко, быстро и эффективно: права выдают за 10–15 минут, СТС оформляют за час. Очереди и долгие ожидания остались в прошлом, и возвращаться в те времена, когда регистрировать автомобиль надо было пару дней (но дешевле) уже никто не хочет.

  • Можно ли ездить по России на автомобиле с советскими номерами? Ответ главы Госавтоинспекции тут.
Петр Шкуматов
Количество просмотров 3463
07.08.2025 
