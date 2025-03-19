Можно ли ездить по России на советских номерах?

Глава ГАИ разъяснил правила регистрации полученных в наследство автомобилей

Вопрос от читателя «За рулем»:

– От отца в наследство получил Москвич‑412 на черных номерах. При перерегистрации в ГАИ сказали, что выдадут новые, современные номера. Пришлось отказаться. Как можно оформить сохранение номеров? И могу ли я ездить, не переоформляя машину, например, со свидетельством о праве на наследство?

Иван, г. Воронеж

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– Государственный учет автомобиля был прекращен в связи со смертью владельца на основании положений статьи 18 ФЗ от 3 августа 2018 г. № 283‑ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Ваша обязанность возобновить государственный учет закреплена в статье 8 указанного закона. На это вам дается 10 дней, по истечении которых управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, будет считаться административным правонарушением, ответственность за совершение которого установлена частью 1 статьи 12.1 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере от 500 до 800 рублей. Наличие в этом случае при себе документа, подтверждающего право собственности на транспортное средство (в том числе свидетельства о праве на наследство), не является основанием для освобождения от ответственности.

Указанные вами регистрационные знаки не соответствуют требованиям национального стандарта ГОСТ Р 50577–2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования». Поэтому при возобновлении учета транспортному средству будет присвоен новый государственный регистрационный номер, и при совпадении региона регистрации транспортного средства с регионом места регистрации владельца выданы государственные регистрационные знаки установленного образца. Таким образом, «сохранение номеров» законодательством не предусмотрено.

О том, как оставить за собой номерные знаки при перерегистрации автомобиля, рассказано здесь.