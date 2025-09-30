На Госуслугах можно попучить разрешение на тюнинг машины
Министерство внутренних дел России в сотрудничестве с Минцифры представило новый онлайн-сервис для подачи заявлений на получение разрешений на тюнинг автомобилей. Как сообщила Ирина Волк, представитель МВД РФ, сервис интегрирован в систему Госуслуги.
По ее словам, данный сервис позволяет гражданам самостоятельно подавать заявление на получение госуслуг по изменению конструкции их транспортного средства, а также получить свидетельство о соответствии. Это можно сделать не выходя из дома, выбрав удобное время и место для получения результата. Разрешение на внесение изменений теперь доступно в электронном формате.
Функционал нового сервиса «Внесение изменений в конструкцию ТС» интегрирован в «Единый портал государственных и муниципальных услуг», в разделе «Транспорт. Права». В сервисе также предусмотрен пошаговый алгоритм действий для автовладельцев, касающийся необходимых согласований и сбора документов по выполненным работам при тюнинге автомобиля.
Ранее «За рулем» сообщал, что Audi готовит конкурента для BMW X7 и Mercedes GLS.
|
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
|
Штрафы за среднюю скорость - что решили в Госдуме?
|
Рейтинг самых дешевых иномарок с МКП в России
|
Подсчитали, во сколько обойдется подготовить авто к зиме в 2025
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте