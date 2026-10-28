Электромобили научились проезжать 1600 км без подзарядки — когда ждать на дорогах?
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Литий-воздушные батареи на 1600 км беззарядного пробега – это серьезно?
Ответ эксперта
Михаил Колодочкин, «За рулем»:
– Это серьезно. Анод таких батарей – литиевый, а катод, если верить разработчикам, фактически… отсутствует: вместо него используется кислород окружающего воздуха.
Масса получается невысокой, а плотность запасаемой энергии – примерно в 40–50 раз выше, чем у современных литий-ионных аккумуляторов. Говорят о емкости до 12 000 Вт·ч/кг – это уже сопоставимо с бензином.
Понятно, что пока что речь идет только о лабораторных испытаниях. Из основных проблем, которые необходимо преодолеть, отметим невысокий ресурс имеющихся образцов, а также слишком медленный заряд, занимающий от 5 до 20 часов.
У вас есть вопросы? Присылайте их через наш бот-предложку в Телеграм. Либо напишите на [email protected]. Наши эксперты ответят в рубрике «Прямая линия».
- Об особенностях инновационной тяговой батареи Samsung рассказано тут.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм