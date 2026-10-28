Электромобили научились проезжать 1600 км без подзарядки — когда ждать на дорогах?

Эксперт «За рулем» раскрыл перспективы литий-воздушных батарей для электрокаров

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Литий-воздушные батареи на 1600 км беззарядного пробега – это серьезно?

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Ответ эксперта

Михаил Колодочкин, «За рулем»:

– Это серьезно. Анод таких батарей – литиевый, а катод, если верить разработчикам, фактически… отсутствует: вместо него используется кислород окружающего воздуха.

Масса получается невысокой, а плотность запасаемой энергии – примерно в 40–50 раз выше, чем у современных литий-ионных аккумуляторов. Говорят о емкости до 12 000 Вт·ч/кг – это уже сопоставимо с бензином.

Понятно, что пока что речь идет только о лабораторных испытаниях. Из основных проблем, которые необходимо преодолеть, отметим ­невысокий ресурс имеющихся образцов, а также слишком медленный заряд, занимающий от 5 до 20 часов.

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