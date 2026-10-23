5 китайских шипованных шин, к которым стоит присмотреться зимой 2026-2027

Топ китайских шиповок для ограниченного бюджета зимой 2026

Linglong Green-Max Winter Grip 2

Ключевая особенность. В крупных типоразмерах эта модель имеет до 252 шипов, что превышает показатель ряда премиальных шин, включая Michelin X-Ice North 4. Именно плотность ошиповки рассматривается как основная причина ее высоких результатов на льду в независимых испытаниях.

Linglong Green-Max Winter Grip 2

Эксплуатационные свойства. В шведском тесте Test World модель продемонстрировала тормозной путь на льду, близкий к премиальным конкурентам: по данным измерений, он оказался на 5,6% короче, чем у шин премиум-класса, и на 11,1% короче, чем у моделей среднего сегмента. На снегу торможение также остается на сопоставимом уровне: разница с премиальными шинами составляет менее 1%. На сухом асфальте тормозной путь оказался на 3% короче, чем у премиальных соперников.

Особенности, которые стоит учитывать. При движении по асфальту может присутствовать повышенный уровень шума, а характеристики сопротивления аквапланированию уступают некоторым конкурентам в классе.

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Triangle IcelynX TI501

Ключевая особенность. Модель разрабатывалась с участием финского партнера и прошла испытания на заполярном полигоне, однако в независимых тестах она продемонстрировала выраженный акцент на поведение именно на асфальтовых покрытиях. Уровень шума при этом оценивается как исключительно низкий для шипованной шины.

Triangle IcelynX TI501

Эксплуатационные свойства. На мокром асфальте тормозной путь оказался на 10,7% короче, чем у премиальных шин, и на 10,8% короче, чем у бюджетных конкурентов. На сухом покрытии преимущество над премиальными моделями составило 4,2%. На снегу торможение остается на уровне сегмента. В отзывах владельцев при этом встречаются примеры, когда все шипы оставались на месте после сезона эксплуатации.

Особенности, которые стоит учитывать. Характеристики сцепления на льду в независимых тестах варьировались в зависимости от комплекта шин.

Lanvigator Ice-Spider II

Ключевая особенность. Эта модель позиционируется как бюджетная новинка с акцентом на сцепление на снегу и доступную цену, что делает ее одним из самых недорогих вариантов в подборке.

Lanvigator Ice-Spider II

Эксплуатационные свойства. По отзывам, на снегу шина демонстрирует уверенную тягу и хорошо «гребет», а уровень шума оценивается как минимальный. На льду сцепление описывается как умеренное, уступающее более дорогим шиповкам, но достаточное для повседневной городской эксплуатации в снежных регионах.

Особенности, которые стоит учитывать. На мокром асфальте поведение шин может быть менее предсказуемым, чем у конкурентов, а в отзывах встречаются сообщения о потере части шипов в течение сезона. Это вариант для тех, кто готов к компромиссу по долговечности ошиповки ради низкой цены и хорошего поведения на снегу.

Sailun Ice Blazer WST3

Ключевая особенность. Модель имеет 8-рядную ошиповку с шипами, имеющими «якорное» основание, что способствует надежному удержанию шипов в протекторе при эксплуатации.

Sailun Ice Blazer WST3

Эксплуатационные свойства. Владельцы отмечают, что шипы «сидят крепко» и не теряются после нескольких тысяч километров пробега, а сцепление на снегу и льду оценивается как уверенное для своей ценовой категории. Балансировка колес, как правило, проходит без затруднений.

Особенности, которые стоит учитывать. Основная жалоба в отзывах связана с повышенным уровнем шума на голом асфальте, что является общей характеристикой шипованных шин. Также есть единичные упоминания о чувствительности к серьезным ударам, поэтому при эксплуатации на дорогах с глубокими ямами стоит соблюдать осторожность.

Kapsen IceMax RW506

Ключевая особенность. Эта модель привлекает покупателей прежде всего очень низкой ценой, но в самом ходовом размере, который мы выбрали для сравнения, цена оказалась одной из самых высоких в обзоре.

Kapsen IceMax RW506

Эксплуатационные свойства. В отзывах шина характеризуется как мягкая, с тихими шипами и приемлемой курсовой устойчивостью; торможение и управляемость на льду описываются как понятные и предсказуемые для своей цены. Часть владельцев отмечает, что при аккуратной обкатке шипы сохраняются на месте в течение сезона.

Особенности, которые стоит учитывать. Качество ошиповки может варьироваться от комплекта к комплекту: встречаются упоминания о неравномерно установленных или выступающих шипах, что требует внимательного осмотра при покупке и корректной обкатки.

Цены на зимние шины

Цены указаны ориентировочные для размерности 185/65 R15, на основе предложений российских онлайн-площадок, и могут варьироваться в зависимости от продавца и региона.

Модель шины Диапазон доступных размерностей Цена за 1 шт., От ₽ Цена за комплект 4 шт., От ₽ Sailun Ice Blazer WST3 от R13 до R20 4861 19 444 Lanvigator Ice-Spider II от R14 до R20 5935 23 740 Linglong Green-Max Winter Grip2 от R14 до R20 6166 24 664 Kapsen IceMax RW506 от R13 до R18 6714 26 856 Triangle IcelynX TI501 от R15 до R18 6728 26 912



Какие зимние шины выборать?

LingLong GreenMax Winter Grip 2 остается наиболее сбалансированным вариантом с точки зрения зимнего сцепления: данные независимых тестов показывают, что по торможению на льду и снегу она приближается к премиальным шинам, хотя и требует готовности к компромиссам по акустическому комфорту и поведению на мокрой дороге. Triangle IcelynX TI501 — это модель с выраженным акцентом на асфальтовые характеристики и низким уровнем шума.

Lanvigator Ice-Spider II подойдет для снежных дорог при ограниченном бюджете, Sailun Ice Blazer WST3 — для тех, кому важно сцепление на льду и надежность ошиповки, а Kapsen IceMax RW506 представляет собой бюджетное решение (не по цене, а по содержанию) с соответствующими оговорками по стабильности качества.

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