Чек-лист безопасности: что каждый водитель должен знать о шинах

Вы, безусловно, опытный водитель и всё знаете, раз читаете «За рулем». Но даже вы удивитесь, насколько наши представления о, например, графиках проверки шин не совпадают с рекомендованными показателями.

Одно дело – знание, другое – привычка его использовать, которая должна закладываться еще в автошколе. «От знаний к безопасности на дорогах» – так и называется образовательный проект Cordiant и Всероссийского общества автомобилистов. В программу подготовки водителей категории B с сентября включены три занятия, посвященные устройству и маркировке шин, давлению, износу, сезонной эксплуатации и хранению. ВОА отвечает за методику обучения, Cordiant предоставляет техническую экспертизу.

Задача в том, чтобы водитель не просто знал устройство шины, а умел применять эти знания. Вот что сегодня преподают курсантам в автошколах – напомним вам, опытным водителям!

1. Умение читать маркировку

Возьмем, скажем, обозначение 205/55 R16 94V.

205: ширина профиля в миллиметрах.

55: высота профиля в процентах от ширины (55% от 205 мм). А ведь многие реально думают, что 55 – это толщина шины в мм!

R: радиальная конструкция.

16: посадочный диаметр в дюймах, равный диаметру обода.

94: индекс нагрузки, условное число; по таблице индексов оно соответствует 670 кг на одно колесо.

V: индекс скорости, до 240 км/ч.

Индексы нагрузки и скорости не должны быть ниже предусмотренных производителем автомобиля: внешне подходящая шина может им не соответствовать.

Дата выпуска – четыре цифры: неделя и год. Код 2325 означает 23-ю неделю 2025 года.

2. Знание правильного давления

При недостаточном давлении шина сильнее деформируется и нагревается, плечевые зоны изнашиваются быстрее. При избыточном нагрузка по протектору распределяется иначе, износ тоже ускоряется.

Рекомендованное значение задает производитель автомобиля, а не шины. Ищите цифры в руководстве по эксплуатации или на табличке на стойке кузова, торце водительской двери либо рядом с лючком бензобака. Цифра на боковине шины показывает максимально допустимое давление накачивания, это другое!

Проверять давление надо как минимум раз в две недели и перед каждой дальней поездкой, на холодных шинах (после стоянки не менее двух часов). Не стравливайте воздух из нагретой шины только потому, что манометр показывает больше обычного. Подождите, пока температура упадет.

Если бьет руль, сначала измерьте давление (в шинах!) – причина нередко оказывается именно в низком давлении. И вот если с ним все хорошо, только тогда езжайте на балансировку.

3. Проверка протектора

Минимальная остаточная глубина рисунка: 1,6 мм у летних шин и 4 мм у зимних. Индикатор износа TWI – выступ в канавке: когда протектор сравнялся с ним, шину пора менять. Почему опасно ездить на сточенной шине – потому что канавки отводят воду из пятна контакта (участка, где шина касается дороги). И чем сильнее изношена шина, тем хуже управляется автомобиль на мокрой дороге.

Издание Autobild проводило испытание на мокром асфальте: тормозной путь автомобиля на шинах с протектором 7,5 мм со скорости 100 км/ч составил 40 м, а с протектором 1,6 мм – 77,5 м. Вторая машина проехала точку остановки первой на скорости около 70 км/ч!

Измеряйте глубину протектора глубиномером в нескольких точках по ширине и окружности. Если одна сторона стёрта сильнее другой, ищите причину: давление, углы установки колес, подвеска. Новая шина неисправность не устранит.

4. Смена шин по сезону

Летние шины на холоде теряют сцепление с дорогой, а зимние на теплом асфальте быстрее изнашиваются и могут ухудшать управляемость. Поэтому при смене шин нужно ориентироваться не на разовое показание термометра, а на устойчивую погоду. Cordiant рекомендует переходить на зимние шины, когда среднесуточная температура в течение нескольких дней держится около +5 °C и продолжает снижаться. При этом учитывайте прогноз: ночные заморозки, снег и гололедица могут потребовать более ранней смены комплекта. Весной, если температура стабильно выше +5 °C, можно возвращаться на летние шины.

5. Осмотр

Комплект шин после сезонного хранения нельзя считать готовым к эксплуатации только потому, что в прошлом сезоне он был исправен. Осмотрите протектор и боковины: порезы, трещины, вздутия, следы ударов, застрявшие камни и стекло. Вздутие на боковине может означать повреждение внутреннего каркаса, при сомнениях покажите шину специалисту во время шиномонтажа. Проверьте возраст комплекта и условия хранения: резина стареет, даже когда автомобиль не ездит. По ГОСТ Р 52900-2007 гарантийный срок службы шины составляет пять лет с даты изготовления. Он включает и хранение, и эксплуатацию. По истечении этого времени шина не становится автоматически непригодной: возможность дальнейшего использования оценивается по ее техническому состоянию.

6. Правильное хранение

Место хранения должно быть сухим, прохладным и защищенным от солнца, вдали от отопления, топлива, масел и растворителей. Шины без дисков ставят вертикально и периодически меняют участок опоры. Подвешивать их и складывать высокой стопкой не следует. Колеса с дисками можно хранить стопкой или подвешенными. Перед хранением комплект очищают, сушат и осматривают, а позицию каждого колеса помечают.

Чек-лист

Индексы нагрузки и скорости соответствуют требованиям вашего автомобиля. Давление проверено на холодных шинах за последние две недели. Остаток протектора выше предела: 1,6 мм летом, 4 мм зимой. Шины соответствуют сезону. На протекторе и боковинах нет порезов, трещин и вздутий. Запасной комплект хранится вдали от солнца, тепла и химикатов.

Председатель Всероссийского общества автомобилистов, член Общественной палаты РФ и Общественного совета при Минтрансе России Валерий Солдунов:

«Мы живем в эпоху, когда технологии развиваются стремительно, но базовые принципы безопасности остаются неизменными. Каждый водитель должен уметь читать маркировку шин, понимать значение индексов нагрузки и скорости, правильно оценивать состояние протектора.

Уверен, что представленный чек-лист станет вашим надежным помощником в обеспечении безопасности на дорогах. Помните: забота о шинах – это забота о вашей безопасности и безопасности окружающих».

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Шины не требуют постоянного внимания, но нуждаются в регулярном контроле. Пара минут на проверку давления, внимательный взгляд на прот ектор и правильное хранение помогают избежать проблем, которые иначе обнаружатся в неподходящий момент. А главное – теперь вы вспомнили, что именно проверять и где искать нужные значения. Осталось превратить эти знания в привычку.