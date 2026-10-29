Зачем современным моторам ультрамаловязкое масло 0W-16 и как оно экономит топливо

Современные экологические стандарты преследуют двойную цель — снизить вредные выбросы в атмосферу и сократить затраты на топливо. Ради этого инженеры создают все более технологичные двигатели, которым нужны моторные масла минимальной вязкости.

И если индекс 0W-20 уже стал привычным, то появление ультрамаловязких моторных масел 0W-16 вызывает у автомобилистов множество вопросов. Главный из них: какие свойства этого продукта помогают предотвращать износ мотора и действительно ли он помогает снизить расход топлива? Давайте разбираться.

Для каких авто подходит 0W-16

Сегодня основу российского автопарка составляют машины из Азии. По данным «Автостата» на начало 2026 года, в России уже зарегистрировано 33,6 млн иномарок, и большая часть из них (33,8%) — это «японцы».

Статистика отражает и другой, куда более важный тренд. Россияне сохраняют высокую лояльность к азиатским брендам: обновляя автомобиль, они снова выбирают «азиатов», но уже свежих поколений, у которых в спецификациях прописаны ультрамаловязкие масла.

По данным представителей «Автостата», первая строчка по объему импорта машин за предыдущий год досталась японской Toyota (16,3%), для которой часто рекомендуется моторное масло 0W-16.

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Изображение: Алина Клубикова

Какие преимущества использования ультрамаловязких масел

«Ключевые преимущества перехода на класс 0W-16 обусловлены физикой процессов в двигателе: за счет снижения потерь на жидкостное трение увеличивается КПД и высвобождается дополнительная мощность, которая уходит на "колеса". Поэтому мотор работает эффективнее, что напрямую сокращает "аппетит" автомобиля и расход топлива. Если в сервисной книжке автомобиля рекомендован класс 0W-16, значит ультрамаловязкое масло обеспечит двигателю оптимальную защиту», — говорит эксперт по моторным маслам G-Energy компании «Газпромнефть — смазочные материалы» Константин Облащиков.

Кроме того, современные термонагруженные моторы требуют эффективного теплоотвода. За счет высокой текучести масло 0W-16 эффективно отводит лишнее тепло от наиболее горячих зон двигателя (например, поршневых колец)¹. Это помогает поддерживать оптимальный температурный баланс и защищает мотор от локальных перегревов.

Что с прочностью

Для того чтобы понять, как «тонкое» масло защищает двигатель, нужно посмотреть на еще один показатель – это HTHS (High Temperature High Shear), или, в переводе, вязкость масла под нагрузкой и температурой. Вязкость в этом случае измеряется при температуре 150 °C и высокой скорости сдвига (движения деталей). В обычной жизни такие условия возникают внутри мотора при каждом динамичном обгоне на трассе, движении груженого автомобиля в затяжном подъеме или резком старте после долгой летней пробки. Именно в этих режимах масляная пленка в районе поршневых колец и подшипников испытывает высокие нагрузки, и от ее стабильности напрямую зависит защита деталей.

У масел с большой вязкостью, например, 5W-40, норма HTHS составляет от 3,5 миллипаскаль-секунды (мПа·с) и выше, в то время как у ультрамаловязких 0W-16 минимальный порог — 2,3 мПа·с. Разница почти в полтора раза, поэтому возникает закономерный вопрос: как при меньшем HTHS обеспечивается надежность масляной пленки?

Разница — в самой механике работы. Традиционное полнозольное масло держит нагрузки за счет массы и толщины слоя, в то время как ультрамаловязкая пленка работает как упругая мембрана за счет высокого молекулярного сцепления. Кроме того, за прочность и стабильность ультрамаловязкого масла 0W-16 отвечает усиленный пакет присадок в составе, который компенсирует снижение вязкости и надежно защищает двигатель.

Среди автомобилистов распространено убеждение: чем толще масляная пленка, тем надежнее защита деталей. Для двигателей прошлых поколений это правило абсолютно справедливо, поэтому главным ориентиром всегда остается руководство по эксплуатации. Однако современные моторы, особенно азиатских марок, изначально проектируются с повышенными требованиями к энергоэффективности, поэтому и требования к моторным маслам у них другие.

Изображение: Алина Клубикова

Новое ультрамаловязкое моторное масло G-Energy Synthetic Far East 0W-162с усиленными компонентами: органическим молибденом и магнием – создано специально под требования современных азиатских двигателей. Продукт отвечает передовым мировым стандартам API SQ и ILSAC GF-7. Эти стандарты разработаны для защиты современных малообъемных турбомоторов и гибридов. Они регламентируют: эффективное подавление эффекта LSPI на всем сроке службы;

на всем сроке службы; защиту цепи ГРМ от износа;

от износа; чистоту поршневой группы и отсутствие отложений ;

и отсутствие отложений топливную экономичность и сохранение КПД двигателя ;

и сохранение КПД двигателя уверенный запуск в мороз.

Что в итоге

Для современных азиатских двигателей 2025–2026 годов выпуска масло 0W-16 — уже не экзотика, а рекомендация производителя. В ряде сервисных книжек в качестве исключения допускается временный долив 0W-20, но при следующей плановой замене необходимо вернуться к рекомендованному 0W-16. Своевременный переход на эту вязкость — это вклад в надежную защиту мотора, сохранение его расчетного КПД и реальной экономии топлива.