Очиститель кондиционера автомобиля

Готовим кондиционер автомобиля к холодам: 3 средства для очистки

Очистка кондиционера перед холодами — важный этап ухода за автомобилем.

В системе могут накапливаться загрязнения, плесень, бактерии и грибки, а при включении вентиляции в салоне может появляться неприятный запах. Обработка помогает уменьшить количество таких загрязнений и связанные с ними риски для здоровья, особенно для людей с аллергией.

Собрали три средства с высоким рейтингом стоимостью до 700 рублей.



Пенный очиститель кондиционера с ментолом

Самый бюджетный вариант в подборке: около 300 рублей за баллон объемом 400 мл. Средство предназначено для очистки и дезинфекции системы кондиционирования. По отзывам пользователей, оно помогает справиться с загрязнениями и неприятными запахами. Подойдет, если хочется привести систему в порядок без больших затрат.



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Пенный очиститель с ментолом и эвкалиптом

Главное преимущество средства — трубка-зонд, с помощью которой пену можно направить в труднодоступные места, в том числе в районе дренажа и салонного фильтра. Очиститель предназначен для обработки системы, а после применения оставляет легкий аромат ментола и эвкалипта.



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Набор для полной очистки кондиционера

Для тех, кто хочет подойти к обработке основательно. В комплекте два баллона для двухэтапной очистки: первый удаляет стойкие загрязнения, второй предназначен для антибактериальной обработки и устранения причин неприятного запаха. Разбирать систему не нужно. После процедуры остается аромат эвкалипта и ментола.



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Перед применением прочитайте инструкцию и соблюдайте рекомендации производителя. Для хорошего результата важно правильно обработать и просушить систему. Если неприятный запах быстро возвращается, одной процедуры может быть недостаточно.

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