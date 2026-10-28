Нашли идеальный спасательный набор для автомобилиста

Спасательный набор автомобилиста: 6 вещей, которые должны быть в багажнике

Дорога непредсказуема. Севший аккумулятор, внезапный прокол или необходимость буксировки могут застать врасплох. Чтобы не оказаться беспомощным, стоит заранее укомплектовать багажник проверенными инструментами и аксессуарами. Подборка из шести позиций, которые обеспечат безопасность и помогут справиться с большинством нештатных ситуаций.

AIRLINE, провода для прикуривания автомобиля

Незаменимая вещь, если аккумулятор разрядился в самый неподходящий момент.



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ФЭСТ, аптечка автомобильная 2025 нового образца ГОСТ

Обязательный элемент по закону. С 2025 года состав обновлен: теперь в нее входят современные перевязочные материалы, жгут, ножницы и другие средства для оказания первой помощи. Держите аптечку в доступном месте и периодически проверяйте сроки годности.



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PSV, знак аварийной остановки треугольный 40х40х40 в футляре

Яркий и устойчивый, он предупредит других водителей о вашей вынужденной остановке. Соответствует ГОСТу, легко складывается и хранится в компактном чехле. Обязателен для каждого автомобиля.



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ARNEZI, жилет аварийный размер M со светоотражающими элементами

В темное время суток или в условиях плохой видимости он делает водителя заметным на дороге. Светоотражающие полосы работают на расстоянии до 300 метров, снижая риск наезда. Компактно складывается и всегда должен быть под рукой.

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TOP AUTO, трос буксировочный для автомобиля

Выдерживает серьезные нагрузки и подходит для буксировки легковых авто и кроссоверов. Шаклы обеспечивают надежное крепление, а эластичная конструкция гасит рывки, делая буксировку плавной и безопасной.

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TOP AUTO, ремкомплект для бескамерных шин, 22 предмета