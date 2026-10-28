Нашли идеальный спасательный набор для автомобилиста
Дорога непредсказуема. Севший аккумулятор, внезапный прокол или необходимость буксировки могут застать врасплох. Чтобы не оказаться беспомощным, стоит заранее укомплектовать багажник проверенными инструментами и аксессуарами. Подборка из шести позиций, которые обеспечат безопасность и помогут справиться с большинством нештатных ситуаций.
AIRLINE, провода для прикуривания автомобиля
Незаменимая вещь, если аккумулятор разрядился в самый неподходящий момент.
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ФЭСТ, аптечка автомобильная 2025 нового образца ГОСТ
Обязательный элемент по закону. С 2025 года состав обновлен: теперь в нее входят современные перевязочные материалы, жгут, ножницы и другие средства для оказания первой помощи. Держите аптечку в доступном месте и периодически проверяйте сроки годности.
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PSV, знак аварийной остановки треугольный 40х40х40 в футляре
Яркий и устойчивый, он предупредит других водителей о вашей вынужденной остановке. Соответствует ГОСТу, легко складывается и хранится в компактном чехле. Обязателен для каждого автомобиля.
ARNEZI, жилет аварийный размер M со светоотражающими элементами
В темное время суток или в условиях плохой видимости он делает водителя заметным на дороге. Светоотражающие полосы работают на расстоянии до 300 метров, снижая риск наезда. Компактно складывается и всегда должен быть под рукой.
TOP AUTO, трос буксировочный для автомобиля
Выдерживает серьезные нагрузки и подходит для буксировки легковых авто и кроссоверов. Шаклы обеспечивают надежное крепление, а эластичная конструкция гасит рывки, делая буксировку плавной и безопасной.
TOP AUTO, ремкомплект для бескамерных шин, 22 предмета
Позволяет устранить прокол прямо на дороге за 10-15 минут. В наборе есть шило, жгуты, клей и другие необходимые инструменты. После ремонта можно спокойно доехать до шиномонтажа для полноценного восстановления шины.
Не ждите, пока неприятность застанет вас в пути. Проверьте свой багажник сегодня!
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