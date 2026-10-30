Подготовка кузова к зиме: срочно купить и использовать до заморозков

Подготовка авто к зиме: удаляем летние загрязнения с кузова

На кузове остаются битум, смола, следы насекомых и другие стойкие загрязнения, которые не всегда удается удалить обычной мойкой. Собрали популярные и недорогие средства, которые помогут справиться с разными видами загрязнений и основательно подготовить автомобиль к холодам.

Очиститель от битумных пятен

После поездок по трассе на кузове могут оставаться темные точки битума и стойкий дорожный налет. Этот очиститель предназначен именно для таких загрязнений. Увеличенный объем подойдет тем, кто регулярно ухаживает за автомобилем или хочет обработать сразу несколько машин.

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Корейский очиститель кузова

Универсальное средство для борьбы с битумными пятнами, древесной смолой, следами насекомых, жировыми и масляными загрязнениями. Состав размягчает налет, поэтому не нужно с силой тереть кузов. Удобный распылитель позволяет обработать загрязнённые участки.

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Удалитель наклеек и антискотч

Остались липкие следы от наклейки, скотча или старого стикера? Средство растворяет клеевой слой, помогая очистить кузов, стекло и другие подходящие поверхности. Пригодится не только в автомобиле, но и в быту.

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Очиститель древесных смол

Точечное решение для липких следов от деревьев. Средство помогает удалить древесную смолу и следы тополиных почек, а также легкие битумные загрязнения. Особенно пригодится, если автомобиль часто стоит под деревьями.

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Совет: не пытайтесь оттереть битум, смолу и клей обычной губкой с усилием. Так можно повредить лакокрасочное покрытие. Подбирайте средство под конкретный тип загрязнения, выдерживайте его по инструкции и аккуратно удаляйте остатки мягкой салфеткой.

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