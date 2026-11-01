«За рулем»-ноябрь: проверили бензин на АЗС в 15 регионах; новые зимние шины; бустер для АКБ — какой выбрать?

Журнал «За рулем» №11/2026 уже в продаже – можно заказать с доставкой на дом!

Журнал «За рулем» – наиболее опытное и самое популярное автомобильное издание в России. Основан в 1928 году. Этот номер – 1145-й по счету.

Свежие выпуски журнала всегда доступны на маркетплейсах:

«За рулем» № 11/2026

В этом номере:

Экспертиза бензина и дизтоплива: мы собрали 40 проб в 15 регионах России, чтобы понять, что нам сегодня продают. Результаты неожиданные!

Стартует Гран-при «За рулем» 2026-2027: проголосуй и выиграй Ладу Азимут!

Новый хит продаж, большой и доступный Tenet T4L, на фоне конкурентов Belgee X70 и Changan CS35 Max

Первый тест в России: минивэн SKM M9, продвигаемый АВТОВАЗом. Дизельный!

Новая BMW 3-й серии: всё самое современное плюс версия под льготный утильсбор

Можно ли заливать топливо в канистру: изучаем законы, а не слова заправщика

Контроль за ОСАГО по камерам так и не введен. И все-таки когда?

Седан Tenet A8 – для такси или не только?

В нашем портфолио – профессиональные тесты, проводимые, в том числе, в Центре испытаний НАМИ в Дмитрове, на шинных полигонах, на собственной испытательной базе и в техническом центре

Непредвзято оцениваем реальную пользу маркировки «Честный знак» для автокомпонентов

Все виды бустеров-пускачей для АКБ: что взять, если аккумулятор слаб?

Плохое топливо испортило бензонасос – рассказываем, что делать

Роботы-роверы на дорогах: что им можно, что нельзя и как себя вести водителю?

Мы знаем автомобильную жизнь изнутри: рассказываем обо всем, что связано со страховкой, штрафами, дорогами, автомобильным рынком, запчастями, эксплуатацией машин

Новые зимние шины Ikon, шипованные и нешипованные: мы поездили!

А как зимой ездили раньше? Вспоминаем все ноу-хау – и обнаруживаем актуальные советы даже для сегодняшнего дня

Чудо чудное: индукционный нагрев как способ избавиться от вмятин на кузове

Парк «За рулем»: можно ли привыкнуть к Ладе Ниве Travel 1.8 и почему так больно расставаться с кроссовером Changan Uni-T?

Вторые руки: лакомый, но капризный Kia Carnival; его праворульная альтернатива Honda Shuttle; лучшие большие кроссоверы миллиона за полтора; Mini Countryman

На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».

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Авторы «За рулем» выступают экспертами на внешних площадках – на телевидении, радио, в других СМИ. В редакционном коллективе – только профессионалы: инженеры, конструкторы, изобретатели, мастера спорта, испытатели и механики, много лет проработавшие на АВТОВАЗе, Renault, АЗЛК, Московском электромеханическом заводе, в гоночных командах.

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