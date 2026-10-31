Как увеличить мощность в разы? Пример из доавтомобильной эпохи

«За рулем» рассказал, как тяжелые экипажи конки поднимали в горку

Преодолевать крутые подъемы автомобилю помогает коробка передач.

А вот в древних конках на трудных участках пути вместо крутящего момента увеличивали… мощность!

Делалось это просто: на крутых подъемах экипажи поджидали форейторы (обычно мальчики-подростки), которые подпрягали к вагону еще одну-две пары лошадей, помогая преодолеть трудный участок.

Таким образом, мощность возрастала с исходных двух «л. с.» примерно втрое! После преодоления подъема дополнительных лошадей на ровном участке выпрягали.

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Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекци о нирует много лет. Вот, например, вы знали, что автопилот для сельхозтехники появился в СССР почти 50 лет назад?

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