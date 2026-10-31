Как увеличить мощность в разы? Пример из доавтомобильной эпохи
«За рулем» рассказал, как тяжелые экипажи конки поднимали в горку
Преодолевать крутые подъемы автомобилю помогает коробка передач.
А вот в древних конках на трудных участках пути вместо крутящего момента увеличивали… мощность!
Делалось это просто: на крутых подъемах экипажи поджидали форейторы (обычно мальчики-подростки), которые подпрягали к вагону еще одну-две пары лошадей, помогая преодолеть трудный участок.
Таким образом, мощность возрастала с исходных двух «л. с.» примерно втрое! После преодоления подъема дополнительных лошадей на ровном участке выпрягали.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекци о нирует много лет. Вот, например, вы знали, что автопилот для сельхозтехники появился в СССР почти 50 лет назад?
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- О том, что представляла собой АЗС Николая II, рассказано тут.
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