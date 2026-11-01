Шипы или «липучки»: что выбрать на зиму?

Эксперты «За рулем»: шиповки сильны на льду, фрикционные шины — в крепкий мороз

Выбор между шипованными и фрикционными зимними шинами зависит от того, по каким дорогам вы чаще ездите и какие температуры преобладают в вашем регионе.

Универсального ответа нет, но есть понятная логика, которая помогает принять решение без сомнений.

Шиповки раскрывают свои козыри на самом опасном покрытии – на льду. Твердосплавные сердечники механически вгрызаются в поверхность, обеспечивая минимальный тормозной путь, особенно при околонулевых температурах и легком морозце, когда шипы прокалывают водяную пленку в месте контакта.

Современные шипованные модели к тому же стали заметно тише: производители расставляют шипы так, чтобы гасить резонанс и лишние колебания.

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Фрикционные (нешипованные) шины скандинавского типа, напротив, лучше чувствуют себя при сильных морозах (ниже минус 20-25 °С ) когда мягкая резиновая смесь и многочисленные ламели дают наилучший зацеп на льду.

На асфальте хорошие фрикционки тоже держат уверенно благодаря адаптивному составу смеси. Важно лишь не путать их с европейскими нешиповками, которые почти во всем диапазоне зимних условий проигрывают и «скандинавкам», и шипам.

Так что короткий ответ звучит так: если ваш маршрут регулярно проходит по обледенелым и заснеженным дорогам, а зима мягкая и переменчивая – берите шипы; если же вы чаще ездите по асфальту и морозы крепкие – фрикционки будут разумнее.

И в любом случае не покупайте такие шины подержанными: оценить остаток протектора и скрытые повреждения по объявлению невозможно, а риск не стоит экономии.

«За рулем» сравнил фрикционки и шиповки на примере моделей одного бренда. Читайте об этом в ноябрьском номере журнала «За рулем». Уже в продаже!

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Заметка подготовлена по материалам публикации «К зиме – готовы!» № 11 за 2026 год.