Где прячется «двойка»? Что на самом деле заливают на российских АЗС

Эксперт «За рулем»: 40 проб топлива на АЗС показали — K4 в продаже есть, а катастрофы нет

Когда власти разрешили выпускать и продавать бензин и дизтопливо ниже экологического класса К5 (вплоть до К2), главный страх автомобилистов был в том, что АЗС массово перейдут на дешевое низкокачественное топливо.

Проверка экспертами «За рулем» 40 проб, собранных в 15 регионах страны, показала: опасения оказались сильно преувеличены. «Четверка» на рынке присутствует, но злоупотреблять послаблением заправки не стали – а «двойку», которую с ужасом все ждали, на колонках почти не встретишь.

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Напомним границы классов. Бензин К5 допускает не более 10 мг серы на килограмм, К4 – до 50 мг/кг, К3 – до 150 мг/кг, К2 – до 500 мг/кг. По паспортам большинство проверенных заправок продавали именно К5. «Четверка» в документах встретилась лишь дважды: АИ-92 на «Татнефти» в Москве и АИ-95 на несетевой заправке во Владимирской области. Причем татнефтевский АИ-92-К4 при дозволенных 50 мг/кг содержал всего 12 мг/кг – по сути, почти К5.

Лабораторный анализ в МИЦ ГСМ выявил несоответствие заявленному пятому классу на шести АЗС из 40, еще три прошли по верхнему пределу. Запредельный перебор обнаружили лишь дважды: подмосковный «Фаворит» при декларации К5 показал 83 мг/кг (третий класс), а «НТК Нефть» в Калужской области – 169 мг/кг (К2).

Кирилл Милешкин, обозреватель «За рулем»:

– Результаты наших исследований показали, что топливо продают разное. Подвели «безымянные» заправки, что не удивило. Но и к брендовым есть вопросы.

Конечно, наш экспресс-тест нельзя считать полновесным. Топливо мы проверяли только на содержание серы, но и по этому параметру несоответствие заявленному пятому классу выявили лишь на шести АЗС из 40 проверенных.

Подробный разбор, где сегодня можно встретить топливо низкого качества, читайте в ноябрьском номере журнала «За рулем». Уже в продаже!

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Заметка подготовлена по материалам статьи «Бензин: что нам продают? » из журнала «За рулем» № 11 за 2026 год.