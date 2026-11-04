Новая версия популярного Тигуана: у нее есть интересные особенности
Первое поколение электрической линейки ID марки Volkswagen было принято прохладно и рыночных надежд не оправдало.
Новые модели получают хорошо известные имена – уже вышел ID. Polo, а только что был представлен ID. Tiguan, заменивший кроссоверы ID.4 и ID.5.
Профиль узнаваемый, фольксвагеновский. Решили даже обойтись без двухэтажных фар и выдвижных ручек, хотя модную оптику-«монобровь» всё же поставили и спереди, и сзади. Кроссовер остался компактным: 4618 мм в длину, 2765 мм между осями.
Впервые на европейской модели марки Volkswagen установлен дисплей для переднего пассажира, но его наличие затмевает обилие винтажных решений.
Множество физических кнопок расположено на дверных картах, спицах руля и под центральным дисплеем. Но самая крутая особенность – режим комбинации приборов в стиле Гольфа IV: позаимствовали не только графику, но и сине-красную подсветку, вызывавшую в свое время немало споров.
Вариантов исполнения три. Заднеприводные, с одним электромотором, выдают 190 или 286 сил. Младшему положена батарея на 58 кВт·ч, на которой можно проехать примерно 450 км. В следующей модификации ставится аккумулятор емкостью 77 кВт·ч, обеспечивающий автономность до 600 км. Полноприводный ID. Tiguan развивает 299 л. с. и проезжает 560 км.
Из опций выделим массажер передних сидений, функцию распознавания сигналов светофора у адаптивного «круиза» и возможность ездить «в одну педаль», не нажимая тормоз при штатных замедлениях.
В Германии Volkswagen ID. Tiguan стоит от 42,7 тысячи евро.
- Подробности о дизайне и характеристиках BMW iX3 второго поколения рассказаны тут.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм