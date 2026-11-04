Новая версия популярного Тигуана: у нее есть интересные особенности

Volkswagen представил электрический кроссовер ID. Tiguan с ценой 3,9 млн рублей

Первое поколение электрической линейки ID марки Volkswagen было принято прохладно и рыночных надежд не оправдало.

Новые модели получают хорошо известные имена – уже вышел ID. Polo, а только что был представлен ID. Tiguan, заменивший кроссоверы ID.4 и ID.5.

Профиль узнаваемый, фольксвагеновский. Решили даже обойтись без двухэтажных фар и выдвижных ручек, хотя модную оптику-«монобровь» всё же поставили и спереди, и сзади. Кроссовер остался компактным: 4618 мм в длину, 2765 мм между осями.

Volkswagen ID. Tiguan

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Впервые на европейской модели марки Volkswagen установлен дисплей для переднего пассажира, но его наличие затмевает обилие винтажных решений.

Множество физических кнопок расположено на дверных картах, спицах руля и под центральным дисплеем. Но самая крутая особенность – режим комбинации приборов в стиле Гольфа IV: позаимствовали не только графику, но и сине-красную подсветку, вызывавшую в свое время немало споров.

Интерьер Volkswagen ID. Tiguan

Вариантов исполнения три. Заднеприводные, с одним электромотором, выдают 190 или 286 сил. Младшему положена батарея на 58 кВт·ч, на которой можно проехать примерно 450 км. В следующей модификации ставится аккумулятор емкостью 77 кВт·ч, обеспечивающий автономность до 600 км. Полноприводный ID. Tiguan развивает 299 л. с. и проезжает 560 км.

Из опций выделим массажер передних сидений, функцию распознавания сигналов светофора у адаптивного «круиза» и возможность ездить «в одну педаль», не нажимая тормоз при штатных замедлениях.

В Германии Volkswagen ID. Tiguan стоит от 42,7 тысячи евро.

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