Volkswagen представил абсолютно новый Polo: известны цены и оснащение

Volkswagen презентовал ID. Polo 2026 с ценами от 2,1 млн рублей

Более 50 лет и 20 миллионов проданных машин – Volkswagen Polo прошёл большой путь. Теперь бренд радикально меняет подход: седьмое поколение станет полностью электрическим. Речь идёт о хэтчбеке ID. Polo.

Новинка базируется на платформе MEB+. Привод – только передний. Запас хода заявлен до 455 км. Компания уже открыла приём предзаказов в Германии, причём стартовая цена базовой версии составляет 24 995 евро, это примерно 2,1 млн рублей по текущему курсу.

Не всё так просто с доступностью. Производитель рекламирует недорогую комплектацию Trend, но сразу купить можно только версию Life – она обойдётся от 33 795 евро (около 3 млн рублей). Полноценный старт продаж более дешёвых модификаций ожидается летом.

Покупателям на первом этапе предложат три варианта мощности. Младшие модификации развивают 114 и 133 лошадиные силы. Их оснащают литий-железо-фосфатной батареей ёмкостью 37 кВт·ч. Этого хватает на 329 км пробега.

Что касается зарядки – автомобили поддерживают быструю зарядку постоянным током до 90 кВт. Чтобы пополнить энергию с 10 до 80 процентов, понадобится примерно 27 минут. Ездить на таком Polo в городе будет удобно.

Элегантная внешность и смена концепции – это далеко не всё. Фанатам придётся подождать. «Горячая» версия GTI появится чуть позже, точные сроки пока не называют. Но интерес к новинке огромен, ведь это прямая смена культовой модели.