Volkswagen представил абсолютно новый Polo: известны цены и оснащение

Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Более 50 лет и 20 миллионов проданных машин – Volkswagen Polo прошёл большой путь. Теперь бренд радикально меняет подход: седьмое поколение станет полностью электрическим. Речь идёт о хэтчбеке ID. Polo.

Новинка базируется на платформе MEB+. Привод – только передний. Запас хода заявлен до 455 км. Компания уже открыла приём предзаказов в Германии, причём стартовая цена базовой версии составляет 24 995 евро, это примерно 2,1 млн рублей по текущему курсу.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Не всё так просто с доступностью. Производитель рекламирует недорогую комплектацию Trend, но сразу купить можно только версию Life – она обойдётся от 33 795 евро (около 3 млн рублей). Полноценный старт продаж более дешёвых модификаций ожидается летом.

Покупателям на первом этапе предложат три варианта мощности. Младшие модификации развивают 114 и 133 лошадиные силы. Их оснащают литий-железо-фосфатной батареей ёмкостью 37 кВт·ч. Этого хватает на 329 км пробега.

Что касается зарядки – автомобили поддерживают быструю зарядку постоянным током до 90 кВт. Чтобы пополнить энергию с 10 до 80 процентов, понадобится примерно 27 минут. Ездить на таком Polo в городе будет удобно.

Элегантная внешность и смена концепции – это далеко не всё. Фанатам придётся подождать. «Горячая» версия GTI появится чуть позже, точные сроки пока не называют. Но интерес к новинке огромен, ведь это прямая смена культовой модели.

Источник:  Carscoops
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Carscoops
29.04.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Volkswagen Polo (17)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Volkswagen Polo  2015
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Пока машина на гарантии, то проблемы минимальные.
Недостатки:
По окончанию гарантии может потребоваться ремонт рулевой рейки, повторная замена стоек стабилизаторов. Если обслуживать машину в Ульяновске, то могут некачественно провести ТО и посчитать с хорошей надбавкой от официального дилерского центра.
Комментарий:
Подробный отзыв владельца Volkswagen Polo: https://vc.ru/claim/178148-otzyv-vladelca-volkswagen-polo-o-nedobrosovestnom-vypolnenii-to-v-motom-centr-oficialnom-dilere-marki-v-ulyanovske
+67