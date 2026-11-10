На чём перевезти квадроцикл и снегоход: тест прицепов Viking и Mullerwagen

Знакомимся с технологиями и последними новинками Первого ижевского завода прицепов

Для большинства читателей объем российского рынка легковых прицепов станет большим сюрпризом. Он превышает 300 тысяч штук в год. Это означает, что практически к каждому четвертому новому автомобилю, проданному за прошлый год, купили прицеп.

Первый ижевский завод прицепов входит в число лидеров сегмента. Его продукция занимает 10% роcсийского рынка легковых прицепов. В этом году выпуск составит около 30 тысяч единиц.

Ассортимент

Завод выпускает прицепы трех линеек: бюджетной Мельник, среднего ценового сегмента Viking и премиального уровня Mullerwagen. Основных типов два – бортовые и специализированные лодочные. На них приходится большая часть спроса. Насчет лодочных я сомневался. Пока мы не приехали для съемки на берег Камы. Несмотря на мерзкую осеннюю погоду с ветром и мокрым снегом, рыбалка с лодок шла полным ходом. И каждую привез к воде соответствующий прицеп.

Пока все предлагаемые модели – без тормозов, полной массой до 750 кг. Такой максимум допустим для большинства внедорожников и кроссоверов. Для легковых машин – до 500-600 кг. Но в отсутствие весового контроля буксируют столько, сколько нужно по обстоятельствам. Поэтому все прицепы завода спроектированы с запасом прочности.

Viking 2035

Первая новинка – двухосный тентованный прицеп Viking 2035. В индексе зашифрована внутренняя ширина и длина грузовой платформы: 2 на 3,5 метра. У большинства прицепов ширина на полметра меньше. Прирост обеспечили заведенные под кузов колеса. Их арки выступают над уровнем пола всего на 80 мм и почти не мешают размещению любого груза.

Арки почти не отнимают внутреннее пространство. На них можно смело наступать и ставить груз.

Большая ширина удобна при перевозке крупной техники вроде квадроцикла или снегохода. Можно загнать ее, свободно слезть и выйти из прицепа сбоку. В полутораметровой модели пришлось бы с акробатическими трюками перелезать через заднюю часть. Вдобавок здесь установлен самый высокий тент из имеющихся в линейке. Внутренняя высота – 176 см, что позволяет человеку среднего роста стоять, не сгибаясь. Для снижения аэродинамического сопротивления передняя часть каркаса сделана скошенной.

Внешние габариты прицепа Viking 2035 не отличаются от идентично модели с вынесенными наружу колесами. А вот внутренний объем – да еще и с самым высоким тентом – почти в полтора раза больше.

Еще одно преимущество модели – в расположении колес. Чаще всего рессоры располагают в одну линию друг за другом, что не позволяет сблизить оси прицепа. Далеко разнесенные, они создают дополнительное сопротивление при поворотах. Для маломощной машины это заметная нагрузка. Вдобавок с длинной базой колеса больше идут волоком, что оборачивается ускоренным износом протектора.

Проектировщики прицепа Viking 2035 разместили рессоры в шахматном порядке, «внахлест». Оси встали ближе друг к другу. Описанные выше минусы ушли, а плюс двухосной конструкции в виде лучшей устойчивости на трассе остался.

Размещение рессор в шахматном порядке уменьшило колесную базу двухосного прицепа.

В остальном конструкция типовая для современного прицепа. Рама, дышло и борта из оцинкованной стали, которая служит десятилетиями. Пол покрыт водостойкой нескользящей фанерой. Современные светодиодные фонари не требуют внимания весь срок службы прицепа. Длинные боковые борта усилены: некоторые владельцы перевозят сыпучие грузы, которые создают большое давление.

Ступицы и колеса на ижевских прицепах используют самые распространенные – от автомобилей Лада. Крепление для запасного колеса на дышле входит в базовую комплектацию.

Удивился далеко выступающим «усам» задних габаритных огней. Пока не сел за руль. Если на узком прицепе задние углы чувствуются неплохо, то с широким кузовом их не видно. Тут и выручают грузовые фонарики. Их кронштейны сделаны эластичными: если что-то заденешь, не сломаются сами и ничего не повредят.

Трос крепления тента вместо резинки – решение более долговечное, хотя и менее удобное за счет его неэластичности. Защита фонарей – оборудование необязательное, однако при частых выездах на бездорожье – отнюдь не лишнее.

Mullerwagen 1535

На первый взгляд, Mullerwagen 1535 сложно назвать новинкой: так выглядит почти любой прицеп аналогичного класса. Однако здесь хватает оригинальных решений, делающих модель более практичной, выносливой и долговечной.

Рама и дышло прицепов Mullerwagen собраны на болтах. Для эксплуатации на бездорожье такая конструкция предпочтительнее.

Главное конструктивное отличие – рама и дышло, собранные на болтовых соединениях вместо сварки. Плюсов у такого решения несколько. Воздействия высокой температурой при производстве нет, поэтому антикоррозийная защита не страдает. Набор отдельных элементов максимально облегчает ремонт. Любую деталь можно купить. Встанет она идеально благодаря точному соблюдению размеров лазерной резкой.

Существует мнение, что болты не обеспечивают должной прочности – в отличие от сварки. Но, во-первых, количество и расположение соединений тщательно продуманы. Во-вторых, после обкатки рекомендуется провести протяжку. Больше для профилактики: обычно реальной необходимости в этом нет. В-третьих, болты позволяют конструкции слегка «играть», что важно при частой эксплуатации вне асфальта. Прицеп Mullerwagen без последствий переносит изгибающие нагрузки в течение многих лет, тогда как аналог может треснуть по сварке, сдавшейся от регулярных нагрузок на разрыв.

Дышло можно удлинить на величину до 800 мм. Передний борт под перевозку длинномеров сделан откидным, чтобы перевозить грузы длиной до 6 метров.

Самосвальная конструкция позволяет перевозить разнообразную технику без использования аппарели. Для облегчения входа-выхода и работы внутри прицепа можно заказать тент на подъемном каркасе с газовыми упорами.

Самосвальный кузов удобен и для сыпучих грузов, и для техники.

Верхняя часть поднимается целиком, позволяя стоять в полный рост. Опция редкая: обычно такое решение предлагают для более дорогих пластиковых или композитных колпаков.

Подъемный тент – с четырьмя газовыми упорами.

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Прицепы Viking и Mullerwagen представлены более чем в 80 модификациях. Базовые модели можно дополнить специальным оборудованием, облегчающим эксплуатацию и перевозку различной техники. Конструкция рассчитана на эксплуатацию не только на асфальте, но и в самых суровых условиях.

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