Новый кроссовер вышел на рынок РФ — подробности

Кроссовер Deepal S09 представлен в двух версиях, цена – от 6,6 млн рублей

Китайская марка Deepal вывела на российский рынок флагманскую модель S09.

Deepal S09

Габариты внушительны: длина – 5205 мм, ширина – 1996 мм, высота – 1800 мм. Экстерьер с головной монофарой намекает, что дизайнеры ориентировались на успешные кроссоверы Li.

Deepal S09 оценили в 6,6 млн рублей за пятиместное исполнение. Также предлагается шестиместная модификация с тремя рядами сидений, за нее просят от 6,74 млн рублей.

Deepal S09

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Салон удивляет отсутствием щитка приборов: все данные выводятся на ветровое стекло. Впрочем, такой подход уже знаком по более компактному Дипалу S05. А двойной экран справа от руля давно применяют Li и их многочисленные подражатели.

Интерьер Deepal S09

Медиасистема поддерживает протоколы Android Auto и Apple CarPlay, есть встроенные сервисы Яндекса.

В богатой комплектации Техно пред­усмотрены холодильник в подлокотнике между передними сиденьями, откидывающийся из потолка экран для задних пассажиров, электрорегулировки сидений второго ряда, пневматическая подвеска.

Интерьер Deepal S09

Силовая установка – последовательный подключаемый гибрид. Бензиновый турбомотор 1.5 с колесами не связан, он работает на зарядку тягового аккумулятора емкостью 40,2 кВт·ч. Пиковая отдача двух электромоторов составляет 492 л. с. Заявленный разгон до сотни – 5,9 с, запас хода – 1006 км.

Подробности зимних тестов автомобилей Deepal опубликованы тут.

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