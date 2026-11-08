Не пачкать руки, закрывая багажник: копеечное решение
При закрывании крышки багажника на автомобилях Лада Калина и Renault Megan второго поколения пачкаешь руки.
Предлагаю установить петлю изнутри крышки. Отрезок лямки от рюкзака прикручиваем винтом, предварительно сделав отверстие в прочном месте усилителя крышки, а в обивке делаем аккуратную прямую прорезь.
А. Карепанов, Кировская область
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- О том, как облегчить подъем ковра в багажнике, рассказано тут.
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