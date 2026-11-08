Не пачкать руки, закрывая багажник: копеечное решение

Читатель «За рулем» применил нашел замену ручке в крышке багажника

При закрывании крышки багажника на автомобилях Лада Калина и Renault Megan второго поколения пачкаешь руки.

Предлагаю установить петлю изнутри крышки. Отрезок лямки от рюкзака прикручиваем винтом, предварительно сделав отверстие в прочном месте усилителя крышки, а в обивке делаем аккуратную прямую прорезь.

А. Карепанов, Кировская область

Приз автору совета – динамометрический ключ 1/4˝ 5-25Нм PRO AIRLINE

Петля из лямки рюкзака позволит не пачкать руки при закрывании багажника.

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